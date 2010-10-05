نشست پژوهشی شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی اکبر صفی پور افزود: بر اساس مصوبه هیئت امنای بنیاد فارس شناسی دبیرخانه دائمی "شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)" در این مجموعه راهاندازی شده وهدف این دبیرخانه محوریت دادن و پشتیبانی از طرحهای پژوهشی و همچنین تولیدات فرهنگی پیرامون موضوع سومین حرم اهل بیت (ع) است که این کار با مساعدت استانداری فارس و سایر نهادهای فرهنگی و اجرایی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز دادن به چنین پژوهشهایی فرصتی ارزنده در اختیار استادان، پژوهشگران، طلاب و دانشجویان و همچنین علاقهمندان به گذشته پربار فارس قرار میدهد، گذشتهای که سهم بزرگی در گسترش فرهنگ اسلامی و مذهب تشیع داشته است.
مدیر عامل بنیاد فارس شناسی از پژوهشگران دعوت کرد با حضور در نشست پژوهشی شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) که در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در ساعت 16 روز 18 مهرماه برگزار میشود و با ارائه پیشنهادهای خود این مجموعه را در رسیدن به اهدافش یاری کنند.
بنا بر اعلام دبیرخانه سومین حرم اهل بیت (ع) محورهای پیشنهادی پژوهش نیز به این شرح است: پایاننامههای دانشجویی با موضوع تشیع و فارس، زندگانی حضرت احمد بن موسی (ع) و سایر امامزادگان و بافت مذهبی فارس، شناسایی، جمعآوری و معرفی اسناد، نسخ خطی، عکس و سایر منابع مرتبط با موضوع، تولیدات فرهنگی در قالب شعر، داستان، تاریخ و قابل ارائه به صورت کتاب، جزوه و یا نشریه، تولیدات فرهنگی - هنری در قالب نقاشی، مجسمهسازی، موسیقی، صنایع دستی، فیلمنامه مستند یا داستانی، نمایشنامه و کتابشناسیها با موضوع تشیع و فارس، زندگانی حضرت احمد بن موسی (ع) و سایر امامزادگان و بافت مذهبی فارس، طرحهای فرهنگی در قالب نمایشگاه، مسابقات یا جشنوارههای فرهنگی - مذهبی و...
همچنین بنابر اعلام دبیرخانه شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) مستقر در بنیاد فارسشناسی شماره تلفن 220297-0711 و آدرس پست الکترونیکی sevominharam@ffs.ir.برای اطلاع بیشتر علاقهمندان درنظر گرفته شده است.
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