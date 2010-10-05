هیئت بلندپایه اقتصادی ایران وارد دوحه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در راس یک هیئت بلندپایه اقتصادی و مالی و تجاری و بنا به دعوت محمد بن عبدالله الرمیحی نماینده ویژه ولیعهد و معاون امور پیگیری وزیر خارجه دولت قطر وارد دوحه شد.

عبدالله سهرابی سفیر ایران در قطر در این باره توضیح داد : این سفر در پاسخ به سفر چند ماه پیش نماینده ویژه ولیعهد دولت قطر و نماینده ویژه ایشان به تهران و نیز در راستای پیگیری توافقات صورت گرفته در سفر اواخر مرداد ماه شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران و متعاقب آن سفر نیمه شهریور ماه گذشته دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به دوحه و توافقات صورت گرفته بین ایشان با امیر قطر برای پیگیری جدی توسعه همه جانبه روابط فیمابین دوحه و تهران بویژه در ابعاد اقتصادی و بازرگانی صورت می گیرد.

سهرابی خاطر نشان کرد : آقامحمدی را در این سفر هیاتی از نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی کشور شامل رضا نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ، پیمان نوری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی و محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات ، بهروز حسن الفت معاون اداره کل سازمان توسعه تجارت ، حمید صفادل معاون رئیس کل سازمان توسعه تجارت ، سید محسن قمصری مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران ، محسن صادقی فر معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی و ذبیح الع طباطبائی کوپائی مدیر بخش تجهیزات معاونت انرژی مرکز همکاریهای فناوری ریاست جمهوری همراهی می کنند.