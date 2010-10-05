اهداف واشنگتن از تحریم کوبا و دیگر کشورها/ آمریکا ضعیف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، "کاربو ریکاردو" امروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در موسسه توسعه مطالعات روابط بین الملل در تهران گفت: "برونو رودریگز" وزیر خارجه کوبا 26 اکتبر (4 آبان ماه) برای هیجدهمین سال در سازمان ملل درباره مسئله تحریم کوبا سخنرانی می کند.

وی با مشابه دانستن تحریم یکجانبه آمریکا علیه ایران با تحریم وضع شده علیه کوبا در 50 سال گذشته گفت: نزدیک به 50 سال است که این تحریم ها به شکل عجیبی علیه کوبا انجام می شود و کشورهای غربی درصدد قطع روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر هستند.

کاربو ریکاردو اظهار داشت: در سال 2009 ، 187کشور عضو سازمان ملل به نفع کوبا در خصوص تحریم رای دادند. در این رای گیری آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و عراق غایب بودند و تنها 4 کشور به نفع کوبا رای ندادند.

وی در ادامه در خصوص خسارت مستقیم تحریم اقتصادی کوبا از سوی آمریکا از ابتدا تا دسامبر 2009 گفت که این خسارت به میزان 239 هزار و 539 میلیون دلار بوده که این مبلغ برای کوبا بسیار قابل توجه است.

سفیر کوبا در تهران خسارت های غیر مستقیم تحریم اقتصادی علیه کشورش را 750 هزار و 361 میلیون دلار اعلام کرد که سه برابر آمار قبلی است. بر این اساس در پی تحریم های آمریکا علیه کوبا این کشور مجبور به پرداخت سه برابر قیمت واقعی محصولات شده است.

وی افزود: از سال 1962 میلادی قوانین تحریم علیه کوبا وضع شد و هیچکدام از آنها تغییر نکرد، در همین حال در 24 آگوست گذشته آمریکا یکی از بانکهای استرالیایی را به مبلغ بیش از 5 میلیون دلار جریمه کرد. همچنین در 19 مارس 2010 یک شرکت سوئدی به خاطر فروش بنزین به کوبا به مبلغ 2 میلیون و دویست هزار دلار جریمه شد.

کاربو ریکاردو گفت: تنها کار مثبتی که باراک اوباما در رابطه با کوبا و تحریم علیه این کشور انجام داد برداشتن محدودیت از سفر کوبایی های مقیم آمریکا به کشور خودشان بود.

وی در ادامه با اشاره به فاجعه بار بودن تحریم ها علیه کوبا گفت: تحریم هایی که علیه کشور ما اعمال شد علیه هیچ کشور دیگری وضع نشده است. از سال 1992 تاکنون به مدت 18 سال است که همه کشورها اعلام می کنند باید تحریم ها علیه کوبا خاتمه یابد.

سفیر کوبا در تهران دلایل تحریم های آمریکا علیه ایران را سیاسی دانست و گفت: در حال حاضر ورزشکاران کوبایی می توانند به هر جا بروند و پیشنهاد میلیون دلاری برای رهایی از کشور خودشان دریافت می کنند که این موضوع را می توان نوعی شکار توصیف کرد.

وی در رابطه با تاثیر اعتراض برخی از سناتورهای رده بالای آمریکایی از جمله "کریستوفر داد" برای کاهش تحریم های آمریکا علیه کوبا گفت که مصوبه ای به مجلس ارسال شده، این موضوع در حال بررسی است و این سناتورها در تلاش برای لغو تحریم ها در بخش کشاورزی هستند.

سفیر کوبا بخشی از تضعیف تحریم آمریکا علیه این کشور را در بخش کشاورزی توصیف کرد و گفت: بر اساس تحریم از ده سال گذشته تبادلات میان آمریکا و کوبا به سختی انجام می شود، البته این کار بسیار سختی است و بعید به نظر می رسد که پیروز شود زیرا سناتورهای راست گرا در تلاش برای عدم تصویب این قانون هستند. وی هدف از تحریم های آمریکا علیه کوبا را تلاش برای سقوط حکومت این کشور دانست.

سفیر کوبا در رابطه با تاثیر جنبش عدم تعهدها در لغو تحریم آمریکا علیه کوبا گفت که این جنبش به عنوان یک سازمان چند ملیتی توانسته مورد حمایت قرار گیرد و از سوی دیگر از 11 سپتامبر به بعد آمریکا به دلیل آغاز جنگ به بهانه مبارزه با تروریسم در سراسر جهان به لحاظ سیاسی، نظامی و مالی تضعیف شده است.

همچنین در این کنفرانس مطبوعاتی "هادی خوانساری" رئیس انجمن دوستی ایران و کوبا از حضور "برونو رودریگز" وزیر خارجه کوبا در نشست غیر متعهدها و دیدار با مقامات ایرانی در نهم اکتبر در تهران خبر داد.

انجمن دوستی ایران و کوبا درصد برگزاری هفته فرهنگی ایران در کوبا در اواخر اکتبر است و قرار است که یک میدان در شمال تهران به نام هاوانا یا "ارنست چه گوارا" در شمال تهران نامگذاری شود و یکی از میادین کوبا نیز به نام شهید چمران گذاشته شود.