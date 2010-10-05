به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر قنبری بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت 400 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها در استان کرمانشاه، اظهارداشت: از کمک های مردمی جمع آوری شده بیش از 500 میلیون ریال آن به صورت نقدی بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه افزود: هدایای جمع‌آوری شده بلافاصله توسط سازمان آموزش وپرورش در اختیار دانش آموزان بی بضاعت ونیازمند غیر تحت حمایت نهاد های حمایتی قرار گرفت.

به گفته وی، هدف از برگزاری این مراسم معنوی و ملی جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم برای رفع مایحتاج دانش‌آموزان نیازمند غیرحمایت و تقویت وترویج سنت های حسنه اسلامی وایرانی در کمک به همنوعان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار استان کرمانشاه در جشن عاطفه‌های سال گذشته بیش از 860 میلیون ریال به دانش‌آموزان نیازمند کمک کردند که امسال این رقم نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.