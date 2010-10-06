به گزارش خبرنگار مهر، افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) طی 9 ماه گذشته میلادی از 588 ورزشکار شاغل در رشته‎های مختلف نمونه‎گیری کرده‌اند. از میان این تعداد تست گرفته شده و براساس نتایج آنالیزهای انجام شده توسط پزشکان و متخصصان آزمایشگاه کلن آلمان برای 18 ورزشکار به دلیل استفاده از مواد نیروزا حکم محرومیت صادر شد.

البته احتمال اینکه تعداد وزشکاران متخلف و دوپینگی تا پایان سال 2010 میلادی از 18 نفر بیشتر شوند، وجود دارد چراکه هنوز نتیجه برخی از نمونه گیری‌های ارسالی به آزمایشگاه کلن آلمان از سوی مدیریت این آزمایشگاه اعلام نشده است. ضمن اینکه سه ماه تا پایان سال 2010 میلادی باقی مانده است و بخشی از برنامه‎های نادو برای نمونه گیری و کنترل دوپینگ ورزشکاران در این زمان باقی مانده انجام خواهد شد.

در هر صورت اسکی، بسکتبال، دوچرخه سواری، قایقرانی، کشتی، والیبال، وزنه برداری، جانبازان و معلولان، بوکس، شنا، پرورش اندام، تیراندازی، جودو، شمشیربازی، کاراته، نابینایان، دوومیدانی، تنیس، ووشو، تکواندو، بدمینتون، ژیمناستیک، رزمی، کبدی و راگبی فدراسیون‎هایی هستند که از ورزشکاران آنها در این مدت نمونه گیری شده است. ضمن اینکه افسران نادو طی چند مرحله نیز با همکاری ماموران کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال اقدام به گرفتن تست دوپینگ از فوتبالیست‌ها کردند.

دکتر لطفعلی پورکاظمی، دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون تمام نمونه‌گیری‌های انجام شده جهت آنالیز و اعلام نتیجه به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شده است و نتیجه مربوط به اکثر آنها را نیز دریافت کرده‌ایم. تنها از نتیجه بخش کوچکی از تست‎های ارسالی بی اطلاعیم که به زودی به دستمان می‌‎رسد.

دوومیدانی کاران بیشتر از همه و رزمی کاران کمتر از همه تست شدند

دبیر کل نادو با اشاره به تعداد نمونه گیری‌های انجام شده از رشته‎های مختلف یادآور شد: در این مدت از ورزشکاران دوومیدانی در ماده‎های مختلف بیشتر از دیگر رشته‎ها تست گرفته شد. فدراسیون ورزش‌های رزمی نیز فدراسیونی بود که ورزشکارانش کمتر از دیگر رشته‌ها تست شدند.

وی ادامه داد: دوچرخه سواری، وزنه برداری، والیبال، جانبازان و معلولان، تیراندازی و جودو دیگر رشته‌هایی هستند که به دفعات از ورزشکاران‌شان تست دوپینگ گرفته شد.

250 تست آسیایی، 250 نمونه منفی

لطفعلی پورکاظمی همچنین تاکید کرد: از میان 588 نمونه گیری گرفته شده، 250 نمونه مربوط به ورزشکاران شرکت کننده در بازی‎های آسیایی بود که نتیجه همه آنها منفی اعلام شد. در رشته‌های انفرادی از همه و در رشته‎های تیمی به صورت رندوم نمونه گیری شد. البته سعی داریم طی زمان باقی مانده تا این بازی‌ها نیز به نمونه گیری از مسافران گوانگجو ادامه دهیم.

پرونده دوپینگ 2010 ایرانی‎ها همچنان باز است

وی ضمن اشاره به مدت زمان باقی مانده تا پایان سال میلادی جاری اظهارداشت: برای این مدت هم اگرچه با بازی‎های آسیایی تداخل دارد اما برنامه‎های زیادی جهت نمونه گیری داریم. به ویژه اینکه بازی‎های آسیایی جانبازان و معلولان هم در پیش است و باید از ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‎ها نیز تست گرفته شود.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یادآور شد: تا پایان هفته جاری حداقل 20 نمونه دیگر به تعداد نمونه گیری‌های قبلی اضافه خواهد شد. ضمن اینکه برای ورزشکارانی که بازی‌های آسیایی پارالمپیک را پیش رو دارند نیز برنامه‌های در نظر گرفته شده است. از این ورزشکاران حداقل 100 تست دوپینگ گرفته خواهد شد.