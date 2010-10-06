به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، خالد راشد فیرنگی محلی عضور هیئت وکلای مسلمان هندو نایب امام جماعت شهر لاکناو هندوستان گفت: اکثریت اعضای این هیئت خواستار رسیدن به راه‌حلی در رابطه با حکم مسجد بابری از طریق گفتگوهای دوجانبه و تعمق هستند. این موضوع در جلسه روز 16 اکتبر ( 24 مهر) مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

بسیاری از سازمانها و گروههای هندوستان از جلمه هیئت علمای مشایخ و هیئت وکلای شیعه هندوستان از هرگونه تلاش مسالمت‌آمیزی حمایت کرده‌اند.

هیئت علمای مشایخ چندی پیش تصمیم گرفت جلسه کمیته کاری خو را که روز 16 اکتبر برگزار می‌شود به بحث و بررسی این موضوع اختصاص دهد. همچنین محل این جلسه را از دهلی به لاکناو تغییر داده است که این جلسه با حداکثر اعضا تشکیل شود.

مسلمانان هندوستان انتظار دارند که بتوانند به استراتژی نهایی و منسجمی در رابطه با حکم دادگاه برای مسجد بابری دست یابند.

چندی پیش دادگاهی در الله آباد حکم نهایی مالکیت مسجد بابری را که مدتها موضوع مناقشات جوامع دینی هندو و مسلمان بوده است صادر کرد. براساس این حکم، دو سوم زمین این مسجد به هندوها و یک سوم به مسلمانان تعلق می‌گیرد، حکمی که بسیاری از شخصیتهای دینی و سیاسی مسلمان به آن معترض هستند.

این مسجد در سال 1992 از سوی شورشی‌های هندو تخریب شد، مسلمانان و هندوها بیش از 100 سال برسر تاریخ این مسجد بایکدیگر مناقشه داشته‌اند.

هندوها مدعی هستند که این مسجد محل تولد الهه رام از الهه های مهم در آئین بودا است و پس از تخریب یک معبد هندو در قرن شانزدهم ساخته شده است. این مناقشات در سال 1992 پس از آنکه یک شورشی هندو مسجد تخریب شد وخیم‌ شد.