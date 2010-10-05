فاز دوم مرکز خرید پرندگان زینتی تهران سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور سه شنبه در نشست خبری که در مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی شهر تهران در منطقه 18 برگزار شد، در مورد افتتاح فاز دو مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی که سال آینده افتتاح می شود اظهار داشت: اعتبار مالی برای ساخت فاز یک و دو در این مرکز 4 میلیارد تومان بوده و زیربنای ساخت فاز دو مرکز خرید و فروش پرندگان دو هزار و 400 متر مربع است.

احداث نمایشگاه بین المللی فروش سنگ در خیابان فداییان اسلام

علیپور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضرسنگ تراشان و سنگ بریها از خیابان فداییان اسلام به سمت شمس آباد منتقل شدند گفت: شرکت ساماندهی مشاغل پیش بینی راه اندازی نمایشگاه بین المللی فروش سنگ را در منطقه 15 خیابان فداییان اسلام در نظر گرفته و اقدامات اولیه آن نیز صورت گرفته است و به طور کل برای انتقال سنگ فروشان و سنگ تراشی ها دو محل در مناطق 15 و 19 دیده شده است.

انتقال شیمیایی فروش ها به منطقه 15

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران در ادامه در مورد شیمیایی فروشان خیابان امیر کبیر و انتقال آنها بیان کرد: 80 تا 90 درصد از شیمیایی فروش ها از خیابان امیر کبیر جمع آوری شدند و مکانی برای استقرار آنها در منطقه 15 دیده شده است.

انتقال کارگاههای طلاسازی از مرکز شهر

علیپور در بخش دیگری از این نشست در مورد کارگاههای طلاسازی و بحث انتقال آنها از مرکز شهر گفت: به طور جد پیگیر انتقال کارگاه های طلاسازی از مرکز شهر هستیم و دو منطقه 5 و 22 از طرف اتحادیه طلاسازان برای احداث تالار و بورس طلا و کارگاه های طلاسازی پیشنهاد شده که در حال بررسی آنها هستیم.