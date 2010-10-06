رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به مهر: تعداد رادیوداروهای تولیدشده به 22 رسید/ کمبود رادیودارو نخواهیم داشت

علی اکبر صالحی در حاشیه چهارمین همایش نخبگان جوان در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای این سازمان در خصوص راه‌اندازی تمام وقت راکتور تحقیقاتی تهران افزود: در حال حاضر فعالیتهایی در جهت راه‌اندازی راکتور تحقیقاتی تهران در حال انجام است که در صورت ایجاد مشکلاتی در زمینه رادیوداروها در زمان مقتضی اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: همان طور که قبلاً نیز وعده داده شد سعی کردیم که کشور با کمبود رادیودارو مواجه نشود از این رو یک هفته در میان راکتور تحقیقاتی تهران راه‌اندازی می‌شود.



رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه نیازهای کشور در حوزه رادیوداروها به گونه ای دیگر تامین می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر به گونه‌ای فعالیت می شود که اگر روزی در تامین رادیوداروها دچار مشکل شدیم راکتور تحقیقاتی تهران را به طور تمام وقت راه‌اندازی ‌کنیم تا کشور در خصوص تامین رادیوداروهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف با مشکل مواجه نشود.



صالحی با تاکید بر استفاده از روشهای نوین در تولید رادیوداروها یادآور شد: در حال حاضر ژنراتورهایی که برای تولید مولیبدن استفاده می‌شود از روشهای خاصی است که دنیا در سالهای اخیر به آن توجه می‌کند.



وی به بالینی شدن برخی از این رادیوداروها اشاره کرد و توضیح داد: تعداد قابل توجهی از رادیوداروهای تولید شده به مرحله بالینی رسیده که پس از اخذ مجوزهای لازم مورد استفاده قرار می‌گیرد.