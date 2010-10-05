یزد 70 درصد تعهد خود در ایجاد فرصت شغلی را انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد اظهار داشت: در ابتدای سال جاری در این شورا مقرر شد تا امسال یک میلیون فرصت شغلی در سراسر کشور ایجاد شود که در این راستا به هر یک از استانها بنابر موقعیت، جمعیت، ظرفیتها و پتانسیلهای تولیدی و صنعتی سهمیه‌ ای اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه‌ ای که شورای اشتغال کشور برای استان یزد در نظر گرفت، ایجاد فرصت برای 30 هزار شغل بود که تلاش‌ تمامی مسئولان استان برای تحقق این سهمیه آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

فلاح زاده افزود: استان یزد به دلیل برخورداری از چندین شهرک صنعتی و چند شهر صنعتی،‌ از این ظرفیت برخوردار است و باید بتوان با همدلی و همراهی مسئولان این میزان فرصت شغلی را در استان ایجاد کرد.

نماینده مردم طبس در مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه استان یزد، استان صنعتی نسبتا پیشرفته‌ ای است، بر ضرورت اشتغالزایی بالا در این استان تاکید کرد.

محمدکریم عابدی خاطرنشان کرد: لازمه اصلی تامین سهمیه در نظر گرفته شده برای ایجاد فرصتهای شغلی در استان یزد، همدلی، همراهی و هماهنگی مسئولان استان یزد و تعامل سازنده و بیش از پیش آنها با صنایع استان است.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار نیز در این جلسه از اشتغال به عنوان یکی از دغدغه‌ های مهم دولتهای نهم و دهم یاد کرد.

محمدرضا بابایی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه شده توسط دستگاه‌ های مختلف استان یزد، از سهمیه 30 هزار نفر اشتغال در نظر گرفته شده برای استان یزد، تاکنون برای 20 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.