افزایش شرکت های دانش بنیان هدف پارک های علمی و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا رحیمی بعداز ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه پژوهش و فناوری استان، با ارائه گزارشی از فعالیت های پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، اظهار داشت: کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق اقتصاد دانش محور، اصلی ترین هدف پارک های علم و فناوری است.

وی ادامه داد: در سند چشم انداز کشور ایجاد 50 هزار شرکت دانش بنیان پیش بینی شده، که در حال حاضر تنها پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد، لذا افزایش شرکت های دانش بنیان نیز از اهداف اصلی پارک های علم و فناوری محسوب می شود.

رحیمی با اشاره به تاریخچه شکل گیری پارک های علم و فناوری در جهان، افزود: اولین پارک علم و فناوری جهان در دهه 1950 در آمریکا تشکیل شد و از آن زمان تا به امروز نیز پارک های علم و فناوری اصلی ترین موتور محرکه اقتصادی آمریکا محسوب می شوند.

معاون پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، تصریح کرد: امروزه در دنیا و در قالب 60 کشور بیش از هزار پارک علم و فناوری وجود دارد که در کشور ایران نیز 24 پارک رسمی علم و فناوری و 68 مرکز رشد واحدهای فناوری فعال هستند.

به گفته وی سهم استان کرمانشاه یک پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی و دو مرکز رشد که یکی متعلق به جهاد دانشگاهی و دیگری متعلق به دانشگاه رازی است.

وی تصریح کرد: هم اکنون 65 واحد فناور در استان داریم که 23 واحد آن در مرحله پیش رشد، 31 واحد در مرحله رشد و 11 واحد نیز در مرحله پارک علم و فناوری قرار دارند که از این تعداد، 24 واحد مستقر و 41 واحد دیگر نیز به علت کمبود فضا مستقر نیستند.

رحیمی در ادامه به برنامه ها و اهداف پیش روی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: برگزاری هر چه باشکوه تر جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس، راه اندازی مرکز رشد کشاورزی استان، راه اندازی کانون قیر طبیعی در کرمانشاه، افزایش واحدهای مستقر و غیر مستقر به تعداد 100 واحد فناور، راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان، راه اندازی پرتال جامع فناوری استان و ... از جمله اصلی ترین برنامه ها و اهداف پیش روی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه است.

معاون پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یادآور شد: در حال حاضر بیش از هزار نفر فارغ التحصیل کامپیوتر و همچنین بیش از هزار دانشجوی کامپیوتر در رشته های مختلف در سطح استان داریم، لذا به منظور ایجاد فرصت های شغلی برای این افراد درصدد راه اندازی مرکز رشد ICT استان هستیم.