فاضلاب برخی واحدهای مسکونی به آبهای سطحی و قنوات راه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر ادامه داد: هماهنگی بین نهادهای مربوط به جمع‌آوری آبهای سطحی و قناتها با شرکت آب و فاضلاب بسیار ضروری است، چرا که مقدار زیادی از آبهای تصفیه شده وجود دارند که می‌توانیم از آنها برای آبیاری فضاهای سبز درون شهری استفاده کنیم.

وی با اشاره به درخواست شرکت فاضلاب برای دریافت فاینانس خارجی در احداث شبکه فاضلاب، اضافه کرد: با شرایط فعلی و تحریمهای موجود منطقی نیست که برای فاینانس خارجی اقدام کنیم و واقع بینانه نیست که از این محل برای جذب بودجه پیش‌بینی‌ شود و بعد نتوانیم آن را اجرایی کنیم.

وی بر موضوع نظارت کار پیمانکاران به طور جدی تاکید و ادامه داد: کارشناسان متخصص ما گزارش داده‌اند که برخی از پیمانکاران شرایط فنی لازم را در نصب انشعابات شبکه فاضلاب رعایت نمی‌کنند.

