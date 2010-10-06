"لطفا مزاحم نشوید" و "کپی برابر اصل" در جشنواره فیلم پوسان

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم پوسان که از تاریخ هفتم تا 15 اکتبر (15 تا 23 مهرماه) در کره جنوبی برگزار می شود، فیلم "لطفا مزاحم نشوید" محسن عبدالوهاب در بخش پنجره ای رو به آسیا و "کپی برابر اصل" عباس کیارستمی در بخش جنبی جشنواره به نمایش در می آید.

این جشنواره با نمایش 308 فیلم از کشورهای مختلف جهان در 11 بخش مختلف؛ جریان‌های نو، پنجره‌ای به ‌سوی سینمای آسیا، هدیه جشنواره، سینمای جهان، بخش تازه تأسیس جایزه فلش فوروارد، سینمای امروز کره، بخش ویژه سینمای کردستان ، بخش ویژه سینمای جمهوری چک، بخش زاویه باز فیلم های کوتاه داستانی و مستند در روزهای 15 تا 23 مهرماه (7 تا 15 اکتبر) در شهر بندری پوسان کره جنوبی برگزار می شود.

در"لطفا مزاحم نشوید" باران کوثری، افشین هاشمی، حامد بهداد، هدایت هاشمی، سیامک صفری، خسرو احمدی، مجید بهرامی، مزدک میرعابدینی، هادی عامل هاشمی، علی هاشمی، شیرین یزدانبخش، محسن کاظمی، لیلی فرهادپور، حمید جوکار، مجید فروغی، شمسی صادقی، مرتضی اکبری، میترا حکیم‌هاشمی، ارغوان آقایی و فوژان قبادیان ایفای نقش می‌کنند که از سه روایت تشکیل شده است. اکران عمومی این فیلم از 21 مهرماه آغاز می شود.