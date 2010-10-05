به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با همکاری موسسه‌ فرهنگی، پژوهشی دانش‌نامه‌ فارس و موسسه‌ آموزش عالی حافظ شیراز برگزار می‌شود تعدادی از استادان ادبیات و پژوهشگران مطرح کشور حضور خواهند یافت.

دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، دکتر سیدجواد مرتضایی، دکتر دره دادجو، نگار بوبان، دکتر حسن بلخاری، دکتر میرجلال‌الدین کزازی، محمدجواد عظیمی، دکتر مرتضی کاخی، مهدی فیروزیان و دکتر حمیدرضا شایگان‌فر از جمله میهمانان این همایش‌ هستند که ابعاد مختلف غزل حافظ را واکاوی خواهند کرد.

علاقه‌مندان برای حضور در همایش "موسیقی شعر حافظ" می‌توانند ساعت 15 روزهای یادشده به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.

