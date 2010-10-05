دولت فیاض بدلیل جنایات علیه مردم فلسطین باید منحل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری یونایتد پرس،"احمد بحر" اعلام کرد: از جنبش فتح می خواهم که با اتخاذ تصمیی جسورانه و شجاعانه دولت فیاض را که مورد اعتماد مجلس قانونگذاری فلسطین نیست منحل کند.

وی تاکید کرد: فیاض جنایات زیادی علیه مردم فلسطین انجام داده و نادیده گرفتن میزان خطری که فیاض برای مردم و آرمان فلسطین دارد سبب خدشه واردکردن به وجهه جنبش فتح خواهد شد.

این عضو حماس تصریح کرد: ادامه دولت حماس آرمان مردم فلسطین را در انزوا قرار داده و سبب تخریب ارزشهای ملی و بافت اجتماعی مردم فلسطین می شود.

وی تاکید کرد: فساد سیاسی، اخلاقی، امنیتی فیاض و دولتش برکسی پوشیده نیست.هرکه در راستای تخریب آرمان ملی و با هدف ضربه زدن به پایه های مقاومت مردم فلسطین گام برمی دارد باید مورد محاکمه قرارگیرد.

برخی منابع خبری وابسته به جنبش حماس در گزارشی دولت سلام فیاض نخست وزیر انتصابی فلسطین را درمرتبه ششمین دولت فاسد جهان دانسته بود.