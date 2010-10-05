خبرنگاران استان اردبیل به مجلس رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خبرنگاران نشریات محلی، نمایندگان خبرگزاری های، خبرنگاران نمایندگی روزنامه های سراسری به دعوت سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل، میر و نمیر روز سع شنبه در صحن علنی مجلس حضور یافتند.

دیدار با رئیس مجلس، آشنایی با عملکرد نمایندگان استان در مجلس، نشر مبانی و احکام اصولی مجلس، مصاحبه مطبوعاتی با برخی نمایندگان استان، دیدار از موزه مجلس شورای اسلامی و... از جمله برنامه های یک روزه خبرنگاران اردبیل است.

نماینده مردم اردبیل، میر و نمیر در مجلس در حاشیه این دیدار به خبرنگار مهر با بیان اینکه در سه دهه گذشته خبرنگاران و نشریات محلی استان اردبیل در مجلس حضور نداشتند گفت: امروز حضور خبرنگاران در مجلس درخشی برای استان بوده که برای آن افتخار خواهیم کرد.

سید کاظم موسوی حفظ عزت و احترام خبرنگاران و مطبوعات استان اردبیل لازم و ضروری است و این دیدار در راستای همین توجه و ضرورت تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه هیچ کس حق ندارد جایگاه و نقش رسانه ها را در استان کم رنگ و بی ارزش نماید اظهارداشت: رشد و شکوفایی مطبوعات به ویژه نشریات مجلس باید در دستور کار مدیران و نمایندگان استان قرار گیرد.

استان اردبیل با 9 شهرستان اصلی و مرکزی هفت نماینده از حوزه های مختلف در مجلس شورای اسلامی دارد.