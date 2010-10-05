سد ارس دو در پلدشت آماده آبگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلیل غفاری بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از روند اجرای عملیات این طرح، افزود: عملیات ساخت این سد با صرف 110 میلیارد ریال هم اکنون از 75 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است و آبگیری آن از هفته آینده آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه سد ارس دو از نوع خاکی با مصالح همگن با ظرفیت ذخیره سازی چهار و نیم میلیون متر مکعب آب و طول تاج 676 متر ساخته می شود، بیان داشت: عملیات ساخت آن با صرف 240 میلیارد ریال تا پایان سالجاری به پایان می رسد.

فرماندار پلدشت ادامه داد: با بهره برداری از این سد هزار و 500 هکتار از اراضی بایر منطقه به آبی تبدیل و برای 700 نفر بطور مستقیم زمینه اشتغال فراهم می شود.

پیشرفت 28 درصدی عملیات ساخت سد کرم آباد پلدشت

غفاری همچنین در جریان بازدید از روند اجرای عملیات ساخت سد کرم آباد پلدشت، اظهار داشت: عملیات ساخت این سد که از نوع خاکی با هسته مرکزی و خارج از بستر رودخانه بوده و همزمان با سفر دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی در فروردین ماه سالجاری آغاز شده و هم اکنون با صرف 20 میلیاردریال از 28 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی با بیان اینکه آب رودخانه ارس از طریق سه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 25 کیلومتری به دریاچه این سد هدایت می شود، خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این سد 28 هزار هکتار از اراضی دیم منطقه به آبی تبدیل و برای سه هزار نفر زمینه اشتغال فراهم می شود.

در شهرستان پلدشت دو سد ارس و قیقاج با پوشش حدود پنج هزار هکتار در حال بهره برداری بوده و پلدشت 26 هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که 20 هزار هکتار زمین کشاورزی آن آبی و مابقی دیم است.