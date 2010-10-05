سموم و داروهای باقیمانده در شیر از بین می رود

به گزارش خبرنگار مهر سید محسن دستور در نشست امروز سه شنبه با مسئولان شرکت پاستوریزه شیر پگاه تهران افزود: نمونه برداری هایی انجام شده در شیرهای تولیدی از سال گذشته تا کنون نشان می دهد میزان سم آفلا توکسین و سموم کلوره در حد مجاز هستند.

رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: نمونه برداری از طریق وسایل درمانی در دامداری ها در زمان تولید از نظر مصارف دارویی و سموم و سایر آلودگی ها یا باقیمانده ها در شیر از جمله اقداماتی است که سازمان دامپزشکی برای شیرهای تولیدی انجام می شود.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت بر باقیمانده های دارویی و سموم در شیر گفت: بار میکروبی در جریان پاستوریزه و استریلیزه شده شیر از بین می رود اما باقیمانده های دارویی و سموم در اغلب موارد در شیر باقی می مانند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح نظارت سازمان در گوشت و عسل نیز دنبال می شود تا موضوع باقیمانده ها در این محصولات نیز برطرف شود.

دستور با اشاره به روش های روستایی و سنتی در تولید شیر گفت: شیر جایگاه و حساسیت زیادی دارد و باید در حوزه مبارزه سازمان بیشتر به آن پرداخته شود که می توان در این راستا به مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان یا مبارزه با بیماری های واگیر اشاره کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی تاکید کرد که به دلیل هماهنگی هایی میان سازمان و کارخانجات مرتبط با صنایع شیر اطمینان بالاتری نسبت به شیرهای تولیدی وجود دارد.

در ادامه دکتر وحید مفید معاونت تولید صنایع شیر ایران از تاسیس کارخانه شیرخشک نوزاد خبر داد و گفت: برای تامین شیر مورد نیاز این کارخانه باید شیرهای تولیدی شناسنامه دار شود اما هم اکنون برای تامین شیر شناسنامه دار این کارخانه با مشکل مواجه ایم.



وی رتبه جهانی ایران در تولید شیر را رتبه 21 اعلام کرد و گفت: صنایع شیر ایران از 10 سال پیش طرحی را برای بهبود کیفیت شیر خام با محوریت سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می کرد که در ابتدا این طرح با پیشرفت های خوبی همراه بود اما در چند سال اخیر اجرای این طرح با موانعی روبرو شده که نیاز به همکاری سازمان دامپزشکی برای اجرای دوباره این طرح است.

وی از آمادگی صنایع شیر برای همکاری با آزمایشگاههای دامپزشکی در سراسر کشور خبر داد و گفت: اجرای برنامه جامع نظارتی در تولید، تحویل و توزیع شیر و ایجاد استاندارد در شیر خام ضروری است.