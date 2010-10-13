صنعت لبنیات همدان در مسیر پرفراز و نشیب چالشها

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اقدامات صورت گرفته برای تثبیت قیمت فراورده‌های لبنی کم‌ چرب، کاهش عرضه این محصولات و افزایش قیمت و کاهش کمی و کیفی سایر محصولات لبنی را به ‌دنبال داشته به نحوی که تثبیت قیمت فراورده‌های لبنی و چالش‌های ایجاد شده در زمینه تعیین نرخ پایه شیر و واردات بی‌رویه شیرخشک موجب نارضایتی و گلایه‌های تولید‌کنندگان فراورده‌های لبنی، دامداران و مصرف‌کنندگان این محصولات شده است.

نگاهی به روند اجرایی این پدیده موید آنست که از سوی دیگر کاهش توان اقتصادی مردم برای خرید محصولات لبنی به کاهش تولید این محصول در سال‌های اخیر منجر شده بطوریکه به گفته تولید‌کنندگان محصولات لبنی، وضعیت تولید کارخانه‌های لبنی با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

چالش‌های اخیر در زمینه تولید، قیمت‌ گذاری و عرضه فراورده‌های لبنی موجب شده تا با وجود اهمیت و ارزش غذایی بالای این محصولات، وضعیت کنونی بازار خرید محصولات لبنی چندان مناسب نباشد.

48 کارخانه تولید لبنیات در همدان گرفتار بحران شده اند

اکنون بیشتر واحدهای لبنی با ضرر زیاد مشغول فعالیت هستند و کارخانه‌های لبنی نمی‌توانند از تمام ظرفیت تولیدات استفاده کنند که این مسئله ضرر اقتصادی بسیاری را به آنها وارد کرده است.

مدیر عامل فرآورده‌های لبنی استان همدان در همین خصوص با بیان اینکه 48 کارگاه و کارخانه تولید محصولات لبنی در استان همدان با بازاری نامناسب روبرو هستند، گفت: به خاطر شرایط نامطلوب بازار استان همدان محصولات لبنی در انبارها دپو شده است.

علی معصومی با تاکید بر اینکه محصولات لبنی دارای مدت زمان و تاریخ مصرف خاصی هستند و در صورت نگهداری بیش از حد فاسد شده و قابلیت مصرف خود را از دست می‌دهند، افزود: در صورت بی توجهی مسئولان به بازار استان همدان، ضرر و زیان فراوانی گریبان تولیدکنندگان محصولات لبنی و دامداران را می‌گیرد.

دو هزار تن محصول لبنی در سردخانه های همدان دپو شده است

معصومی به انباشته شدن بیش از دو هزار تن از محصولات لبنی در سردخانه‌های استان همدان اشاره کرد و گفت: این مسئله به بحرانی جدی تبدیل شده است.

وی یکی از مشکلات کارخانه های محصولات لبنی استان همدان را بی رغبتی بازار همدان در جذب محصولات تولیدی این استان عنوان کرد و گفت: واردات کالاهای بی‌کیفیت و نامطلوب خارج از استان باعث نابودی بازار داخلی می‌شوند.

صادرات محصولات لبنی همدان کاهش یافته است

معصومی با بیان اینکه کاهش صادرات محصولات لبنی به کشورهای همجوار از جمله عراق نیز باعث انباشته شدن محصولات در سردخانه‌ها شده است افزود: این امر به همراه واردات و عرضه محصولات لبنی خارج از استان که زیر قیمت تمام شده بازار عرضه می‌شود، توانسته قیمت تمام شده محصولات تولیدی استان را تحت شعاع خود قرار داده و بازار را به کسادی بکشاند.

مدیرعامل فرآورده‌های لبنی استان همدان گفت: در این خصوص به دنبال ساماندهی بازار و ایجاد فضا برای ورود محصولات خود بوده و امید می رود با تامین سبد کالایی نهادها و دستگاه‌های وابسته بتوان با قیمت و کیفیت مناسب بازار لبنیات استان همدان را کنترل کرد.

معصومی افزود: با هماهنگی مجمع امور صنفی تلاش می شود تا رستوران‌ها و هتل‌ها را تشویق کرده که از فرآورده‌های لبنی استان که با کیفیت بالا و قیمت مطلوب عرضه‌ می‌شود، استفاده کنند.

یارانه شیر در همدان پرداخت نشده است

وی در خصوص تولید شیر یارانه‌‌ ای گفت: با توجه به تعهدهای سازمان بازرگانی مبتنی بر پرداخت یارانه و وجود 14 کارخانه شیر در استان با تولید روزانه 185 تن، تاکنون به بهره برداری مطلوب نرسیده‌ایم و یارانه شیر از اردیبهشت‌ تا مردادماه سال جاری پرداخت نشده است.

مدیرعامل فرآورده‌های لبنی استان همدان اظهار داشت: به علت پرداخت نشدن یارانه دولتی شیر و عدم وصول مطالبات دامداران در ازای شیر فروخته شده به کارخانه‌ها، این افراد از شرایط موجود ناراضی بوده و در شرایط بدی به سر می‌برند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که روزانه 16 میلیون و 650 هزار تن یارانه شیر پرداخت شود و بازار فرآورده‌های لبنی استان بهبود یابد بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کارخانجات محصولات لبنی رفع می‌شود.

توسعه صنعت لبنیات، مدیریت صحیح می خواهد

یک تولید کننده محصولات غذایی نیز گفت: توسعه صنعت لبنیات، در گروی مدیریت صحیح و بازار سازی قوی همراه با تعادل و تناسب بازار داخلی است.

علی محمدی افزود: افزایش سرانه مصرف شیر و تعادل و تناسب قیمت محصولات لبنی راهکار مناسب برای افزایش توسعه محصولات است.

وی با بیان اینکه بازار سازی محصولات لبنی، نیازمند افزایش تولید بر مبنای کیفیت و تعادل قیمت محصول است، افزود: کارخانجات لبنی می توانند با مدیریت صحیح افزایش مصرف و سرانه لبنیات را بالا ببرند.

محمدی با بیان اینکه محصولات لبنی در بین محصولات غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند، خاطرنشان کرد: حفظ و کنترل بازار داخلی محصولات لبنی به منظور افزایش عملکرد صنایع و حفظ حقوق مصرف کننده امری لازم و ضروری است.

کارخانجات لبنی بازار سازی نیاز دارند

وی با اشاره به اینکه هدفمند کردن یارانه ها تاثیر مستقیمی بر روی کاهش تولیدات و ضعف بازار داخلی، خواهد داشت، افزود: کارخانجات لبنی باید بازارسازی و کنترل بازار داخلی را در صدر برنامه های خود قرار داده تا بتوانند عواقب ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را جبران کنند.

یکی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با بیان اینکه کاهش تولید محصولات لبنی تأثیر مستقیمی بر وضعیت دامداری‌ها داشته و دامداران نیز به دلیل کاهش خرید شیر خام تولیدی توسط کارخانه‌ها مجبور به فروش دام‌ها و نیز فروش شیر خام با قیمت کمتر هستند، گفت: این امر ضرر و زیان زیادی را به آنها تحمیل کرده است.

محصولات لبنی جایگاه کمرنگی در سبد محصولات صادراتی دارد

افشین یاوری افزود: با توجه به وضعیت صادرات محصولات غذایی، محصولات لبنی جایگاه بسیار کمرنگی را در سبد محصولات صادراتی دارند که این امر به هیچ وجه در صنعت غذایی پذیرفته نیست.

یاوری با اشاره به ورود برخی محصولات لبنی به کشور گفت: ادامه واردات محصولات لبنی بقای صنایع این بخش را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با ورود برخی محصولات لبنی خارجی به صورت پنیر، شیر و دیگر محصولات فانتزی به کشور روبرو شده ایم که ادامه آن تهدیدی برای صنایع داخلی محسوب می شود، گفت:هم اکنون متوسط سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران 85 کیلوگرم است که این میزان در جهان به 180 کیلو گرم می رسد.

وی با تاکید بر جلوگیری از ورود محصولات لبنی خارجی به کشور، خاطر نشان کرد: ادامه واردات محصولات لبنی ضمن از بین بردن تلاش های وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی کشور در محصولات لبنی بقای صنایع این بخش را نیز تهدید می کند.

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با این شرایط گرچه گزارش‌های ارائه شده از قیمت خرده ‌فروشی محصولات لبنی در بازار همواره از ثبات قیمت‌ها یا نوسان اندک نرخ فراورده‌های لبنی در سال‌های اخیر حکایت داشته اما این اقدام قادر به رفع مشکلات تولید‌کنندگان، تأمین کیفی فراورده‌های لبنی برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان و ترغیب بیشتر مردم به استفاده از محصولات لبنی با توجه به جایگاه و نقش لبنیات در تأمین سلامت مصرف‌کنندگان نبوده است.

کارشناسان معتقدند محصولات لبنی باید مطابق با ظرفیت بازار تهیه و تولید شود چرا که بسیاری از محصولات لوکس لبنی بازار فروش خوبی نداشته و تنها عوامل کاهش صرفه اقتصادی را برای کارخانه دار فراهم کرده است.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند، در سبد هزینه خانوار باید اقلام اساسی مانند لبنیات، تخم مرغ، نان و غیره مورد تثبیت نسبی واقع شود.

همچنین به منظورحل مشکلات به وجود آمده در زمینه تولید محصولات لبنی، دستگاه های نظارتی و مجموعه مرتبط با این صنعت می توانند به طور دقیق سهم عوامل تولید درقیمت تمام شده را مشخص کرده و بر اساس افزایش هزینه ها قیمت گذاری دقیق و مناسبی انجام دهند.