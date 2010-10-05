حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از اجرای قاطعانه قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه کمیسیون اقتصادی به شرح زیر است: تحقق نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک نظام مترقی وکارآمد مالیاتی،از افتخارات دولت خدمتگزار وحاصل بیش از20 سال بررسی وکار کارشناسی مستمر وهمکاری مجلس و دولت است.

از مهم‌ترین آثار اجرای این قانون در کنار آثار درآمدی، شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد است که نقش بسیار مهمی در پویایی اقتصاد کشور و اجرای عدالت مالیاتی داشته و به همین دلیل کشورهای توسعه یافته عمدتا به سمت اجرای این سیستم مالیاتی سوق یافته‌اند.



در شرایطی که این قانون عدالت محور در کشور به اجرا در آمده، گروهی به دلیل به خطر افتادن منافع فردی خود، درصدد ایستادگی در مقابل اجرای این قانون هستند و به بهانه‌های واهی می‌کوشند تا حد امکان دولت را به عقب‌نشینی از اجرای این قانون مجبور سازند.



اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در موضعی قاطعانه، ضمن تقدیر از موضع پیگیرانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر خدمتگزاران این عرصه برای اجرای قوانین عدالت محور، از مجریان این قانون می‌خواهد بدون هیچ گونه انعطاف‌پذیری و با همکاری سایر مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط، با عوامل اصلی این ناآرامی‌ها برخورد نمایند، و اصناف کشور نیز ضمن حفظ هوشیاری، به تعامل گسترده و مستمر خود با سازمان امور مالیاتی کشور ادامه دهند تا در روند تحول اقتصادی کشور خللی ایجاد نگردد، ضمنا این کمیسیون آمادگی دارد نگرانی‌های اصناف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را استماع و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.



درپایان اعضای این کمیسیون، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس که مظهر ایستادگی و مقاومت دربرابر استکبار و ظلم ستیزی است یاد و خاطره افتخارآفرینان هشت سال دفاع مقدس را ارج نهاده و از دولت می‌خواهند ضمن اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده در میان گروه‌های مشمول مرحله چهارم، با هرگونه تحرک و موضع‌گیری ناشیانه در برابر اجرای این قانون که درصدد اعمال قدرت و حفظ بقای اقتصاد زیرزمینی کشور است، مقتدرانه ایستادگی نموده و با حمایت مجلس شورای اسلامی و دیگر ارکان نظام، اقتصاد کشور را به سمت شفافیت و کارآمدی هرچه تمام‌تر سوق دهد.