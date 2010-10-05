مانور زنان امدادگر جمعیت هلال احمر در جزیره کیش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع با اشاره به برگزاری جشنواره تجلیل از زنان برتر و داوطلب هلال احمر گفت: این دفتر بر اساس نقش ذاتی وفعالیتهای زنان امدادگر و داوطلب در نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی بانوان ایران اسلامی حضور می یابد.

رافع انجام عملیات و اجرای مانور را از شاخصه های این جشنواره دانست و افزود: زنان امدادگر جمعیت هلال احمر مانور امداد هوایی و دریایی را به نمایش می گذارد.

وی با اشاره به نمایشگاه جانبی از دستاوردها و فعالیتهای مختلف زنان در سازمانهای داوطلبان، امداد و نجات، توانبخشی، جوانان، تدارکات پزشکی، صنایع نساجی هلال و موسسه علمی کاربردی هلال ایران گفت: زنان برتر این سازمانها نیز در این جشنواره حضور و برترینهای آنان معرفی می شوند.

رافع افزود: کلاس آموزشی امداد وکمکهای اولیه درحاشیه نمایشگاه برای علاقمندان تشکیل و شرکت کنندگان ضمن فراگیری آموزشهای امدادی گواهینامه دریافت می کنند.