۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

مانور زنان امدادگر جمعیت هلال احمر در جزیره کیش برگزار می شود

مشاور رئیس و مدیر کل امور بانوان جمعیت هلال احمر گفت: همزمان با هفته کاهش اثرات بلایایی طبیعی از 18 تا 22 مهرماه سال جاری نخستین جشنواره تجلیل از "بانوی ایران اسلامی در جزیره کیش" برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع با اشاره به برگزاری جشنواره تجلیل از زنان برتر و داوطلب هلال احمر گفت: این دفتر بر اساس نقش ذاتی وفعالیتهای زنان امدادگر و داوطلب در نخستین جشنواره و  نمایشگاه بین المللی بانوان ایران اسلامی حضور می یابد.

رافع انجام عملیات و اجرای مانور را از شاخصه های این جشنواره دانست و افزود: زنان امدادگر جمعیت هلال احمر مانور امداد هوایی و دریایی را به نمایش می گذارد.

وی با اشاره به نمایشگاه جانبی از دستاوردها و فعالیتهای مختلف زنان در سازمانهای داوطلبان، امداد و نجات، توانبخشی، جوانان، تدارکات پزشکی، صنایع نساجی هلال و موسسه علمی کاربردی هلال ایران گفت: زنان برتر این سازمانها نیز در این جشنواره حضور و برترینهای آنان معرفی می شوند. 

رافع افزود: کلاس آموزشی امداد وکمکهای اولیه درحاشیه نمایشگاه برای علاقمندان تشکیل و شرکت کنندگان ضمن فراگیری آموزشهای امدادی گواهینامه دریافت می کنند. 

