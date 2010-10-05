ادعای مبارک درباره ارتباط شکست مذاکرات سازش با گسترش تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر در مصاحبه با ارگان نیروهای مسلح این کشور شکست مذاکرات سازش را موجب "گسترش خشونت و تروریسم" در جهان دانست.

وی در این مصاحبه که به مناسبت سالروز جنگ موسوم به "یوم کیپور" در سال 1973 انجام شد، خاطرنشان کرد: من در گفتگو با چند رهبر منطقه ای از جمله "بنیامین نتانیاهو" گفته ام که اگر مذاکرات صلح به جایی نرسد، تروریسم خاورمیانه و بدنبال آن کل جهان را در بر می گیرد.

بر اساس این گزارش نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه قصد دارد طی نشستی با اعضای ارشد کابینه خود موضوع توقف شهرک سازی در کرانه باختری برای 60 روز دیگر را بررسی کند.

این در حالی است که پس از پایان مهلت 10 ماهه اعلام شده از سوی دولت نتانیاهو برای توقف شهرک سازی، عملیات ساخت و ساز در مناطق فلسطینی از سرگرفته شده و این امر اعتراضهای فراوانی را متوجه تل آویو کرده است.

از سوی دیگر تشکیلات خودگردان تهدید کرده در صورت ادامه شهرک سازی مذاکرات مستقیم سازش را ترک خواهد کرد. توقف شهرک سازی برای 2 ماه دیگر، پیشنهادی است که از سوی واشنگتن مطرح شده و دولتمردان آمریکا گفته اند که در صورت عملی شدن این پیشنهاد، حفظ منافع رژیم صهیونیستی را تضمین می کنند.