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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

پیام تسلیت حوزه هنری به مناسبت درگذشت حقانی‌پرست

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی در گذشت منوچهر حقانی‌پرست را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی درگذشت این هنرمند فرهیخته و متعهد را به سرکار خانم راضیه تجار همسر این هنرمند، خانواده حقانی‌پرست، دوستان، همکاران و آشنایان آن مرحوم تسلیت می‌گوید و برای زنده‌یاد حقانی‌پرست از درگاه خداوند متعال علو درجات مسئلت دارد.

"توجیه" نخستین فیلم مرحوم حقانی‌پرست در مقام کارگردان بود که به تهیه‌کنندگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تولید شد و داستانی درباره روزهای پیش از پیروزی انقلاب داشت. فیلم سینمایی "توجیه" در بخش تصویر انقلاب یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس به عنوان یکی از 12 فیلم برگزیده بخش مسابقه معرفی شد.

منوچهر حقانی‌پرست کارگردان سینما صبح امروز در 59 سالگی درگذشت.

کد مطلب 1164877

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