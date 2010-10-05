به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی درگذشت این هنرمند فرهیخته و متعهد را به سرکار خانم راضیه تجار همسر این هنرمند، خانواده حقانی‌پرست، دوستان، همکاران و آشنایان آن مرحوم تسلیت می‌گوید و برای زنده‌یاد حقانی‌پرست از درگاه خداوند متعال علو درجات مسئلت دارد.

"توجیه" نخستین فیلم مرحوم حقانی‌پرست در مقام کارگردان بود که به تهیه‌کنندگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تولید شد و داستانی درباره روزهای پیش از پیروزی انقلاب داشت. فیلم سینمایی "توجیه" در بخش تصویر انقلاب یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس به عنوان یکی از 12 فیلم برگزیده بخش مسابقه معرفی شد.

منوچهر حقانی‌پرست کارگردان سینما صبح امروز در 59 سالگی درگذشت.