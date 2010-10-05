هجوم توده هوای غبار آلود به آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شدت بروز این پدیده از اولین دقایق سه شنبه مشکلات زیادی را از جمله کاهش دید، افزای آلاینده های جوی برای مردم استان فراهم کرده است.

بنا به اعلام کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از دیروز دوشنبه در اثر افزایش سرعت باد توده ایی از گرد و خاک در نواحی شرقی کشور عراق تشکیل و بوسیله امواج ناپایدار به منطقه ما کشیده شده است که شهرهای جنوبی و تا حدودی مرکز استان درگیر این پدیده شده اند و سبب کاهش دید و افزایش آلاینده های جوی شده است.

بر اساس این گزارش، بررسی نقشه ها و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که این پدیده تا فردا چهارشنبه همچنان در استان ماندگار خواهد بود و از روز پنجشنبه بتدریج از شدت آن کاسته خواهد شد.