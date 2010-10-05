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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

رحیمی:

موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور برطرف شد

موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور برطرف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهوری در سفر به گرگان بر لزوم رفع موانع فراروی سرمایه گذاری در کشور تاکید کرد و گفت: موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا رحیمی عصر سه شنبه در بازدید از مناطق غرب گلستان افزود:  باید سرمایه گذاری در کشور را تسهیل کنیم و هر سرمایه گذاری قصد سرمایه گذاری داشته باشد، راه برایش هموار خواهد شد.

وی اظهار داشت: از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور حمایت ویژه می شود و مراقب هستیم تا سرمایه گذار خارجی به راحتی سرمایه گذاری کند.
 
وی حمایت از سرمایه گذاران خارجی را از اولویتهای دولت دهم بیان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا سرمایه گذاری خارجی جذب شود.
 
معاون اول رئیس جمهوری بیان داشت: همچنین باید شرایط برای سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی ها نیز در کشور فراهم شود که در دولت دهم این راه ها هموار شد.
 
رحیمی افزود: در دولت دهم بر این تاکید است تا همه موانع فراروی سرمایه گذاران برداشته شود و به لطف خدا در این زمینه تلاشهایی صورت گرفته است.
 
وی عنوان کرد: اگر سرمایه ای به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم برای ساختن کشور جذب شود و اگر کسی بخواهد مانعی فراروی آن ایجاد شود، این مانع برداشته و برخورد می شود.
 
وی گفت: هر سرمایه گذاری که بخواهد در گلستان نیز  سرمایه گذاری کند، اطمینان خواهیم داد که موانع را رفع خواهیم کرد.
کد مطلب 1164887

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