موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا رحیمی عصر سه شنبه در بازدید از مناطق غرب گلستان افزود: باید سرمایه گذاری در کشور را تسهیل کنیم و هر سرمایه گذاری قصد سرمایه گذاری داشته باشد، راه برایش هموار خواهد شد.

وی اظهار داشت: از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور حمایت ویژه می شود و مراقب هستیم تا سرمایه گذار خارجی به راحتی سرمایه گذاری کند.

وی حمایت از سرمایه گذاران خارجی را از اولویتهای دولت دهم بیان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا سرمایه گذاری خارجی جذب شود.

معاون اول رئیس جمهوری بیان داشت: همچنین باید شرایط برای سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی ها نیز در کشور فراهم شود که در دولت دهم این راه ها هموار شد.

رحیمی افزود: در دولت دهم بر این تاکید است تا همه موانع فراروی سرمایه گذاران برداشته شود و به لطف خدا در این زمینه تلاشهایی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: اگر سرمایه ای به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم برای ساختن کشور جذب شود و اگر کسی بخواهد مانعی فراروی آن ایجاد شود، این مانع برداشته و برخورد می شود.

وی گفت: هر سرمایه گذاری که بخواهد در گلستان نیز سرمایه گذاری کند، اطمینان خواهیم داد که موانع را رفع خواهیم کرد.