حسین تفکری رئیس انتشارات تلاوت سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چاپ قرآن با خوشنویسی ایرانی گفت: تمام مراحل ابتدایی کار انجام گرفته، خطاطی به اتمام رسیده، ترجمه شیخ حسین انصاریان در زیر متن قرار گرفته و قرار است با دو ترجمه دیگر آیت الله مکارم شیرازی و الهی قمشه ای نیز منتشر شود.

وی افزود: قرآن با خوشنویسی ایرانی در حال حاضر در دارالقرآن برای بررسی های بیشتر به سر می برد تا کلمات از حالت رسم مصحف درآمده و قرائت آن تسهیل شود. پس از انجام اقدامات کارشناسی روی قرآن با خوشنویسی فارسی، در اختیار انتشارات تلاوت قرار گرفته و امور مربوط به چاپ و توزیع آن انجام خواهد شد.

رئیس انتشارات تلاوت با تأکید بر اینکه پس از بررسی های کارشناسی، این قرآن ظرف یک هفته منتشر می شود گفت: خوشنویسی ایرانی قرآن از سوی سید محمد مهدی حسن زاده خطاط مشهدی صورت گرفته است.

تفکری یادآور شد: انتشارات تلاوت اخیرا کتابی با عنوان معماری تلاوت را اثر "غلامرضا شاه میوه" از اساتید قرآنی در مرحله چاپ دارد که به زودی توزیع می‌شود.

حسین تفکری همچنین در رابطه با انتشار سررسید قرآنی که قرار بود سال 90 منتشر شود گفت: اقدامات مرتبط با چاپ این سررسید به سالهای آتی موکول شد، چرا که انتشار آن با توجه به تراکم کار و محدودیت بودجه قرآنی مصوب نشد.

رئیس انتشارات تلاوت گفت: از برنامه های جدید در انتشارات تلاوت، گسترش آن است تا علاوه بر تقویت مالی استقلال بیشتری داشته باشد.

وی همچنین اضافه کرد: در زمینه لوح های فشرده در حال حاضر 10 نوع لوح فشرده را از قرائت قاریان مصری و ایرانی آماده کرده و به مرور پس از طراحی جلد و قاب آنها را توزیع می کنیم.