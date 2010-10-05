10 هزار کانون فرهنگی در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام حمیدرضا سلیمانی عصر سه شنبه در جمع مسئولین کانون های مساجد استان گلستان افزود: از این تعداد تا پایان سالجاری هزار کانون در کشور تاسیس خواهد شد.



وی اظهار داشت: اکنون 1.5 میلیون نوجوان به کانون ها متصل هستند و اقتدار اهمیت کار بسیار جدی است.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در زمینه کانون ها، افزود: در سال های گذشته خرید کتاب های ما برای گلستان چند کارتن بیش نبود ولی امسال بیش از 160 میلیون کتاب برای گلستان خریداری شده و تفاهم نامه ای انجام شده است.

حجت الاسلام سلیمانی یادآور شد: همچنین در سال گذشته نیز دو میلیارد تومان تجهیزات برای مساجد ارسال کردیم.

وی افزود: تمام تلاش ما این است انس والفت نوجوانان وجوانان با مسجد بیشتر شود وجوان آشتی با خدا داشته باشد و خدا را تکیه گاه خود قرار دهد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه راه را برای حضور جوانان باز کنید، گفت: این حضور جوانان در مساجد شاه کلیدی برای همه موفقیت ها است.

وی افزود: پیروزی در جنگ به دلیل سپردن کارها از سوی امامان به جوانان بود و حمایت جوانان از گردان ها بوده است.

دبیرستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: موفقیت امروز کشور در انرژی هسته ای و تکنولوژی و دیگر مراکز به دلیل حضور پر رنگ جوانان است.



وی کشور را کشوری جوان خواند و افزود: باید از ظرفیت های که جاذبه سالم و مشروط دارند استفاده کنیم.



به گفته وی، با تربیت جوانان در فضاهای مسجدی، آینده درخشانی خواهند داشت.



حجت الاسلام سلیمانی با بیان اینکه روز سقوط ما روزی است که بین نماز و مسجد فاصله بیفتد، گفت: این خواسته دشمن است و باید در استان شاهد جدیت و پویای زیادی باشیم.