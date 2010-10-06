لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تزریق واکسن آنفولانزا تنها ویژه ورزشکاران نیست. بلکه تمام افرادی که به عنوان مربی، سرپرست، همراه، خبرنگار و ... به چین سفر میکنند باید این واکسن را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: به هنگام سفر و به خصوص در حین رقابت سیستم دفاعی بدن افت میکند بنابراین هر نوع ویروسی خیلی سریع ورزشکاران را تحت تاثیر قرار میدهد. به خاطر جابهجایی منطقهای و شرایط کشور چین دیگر افرادی هم که در قالب کاروان ایران به گوانگجو میروند، در معرض ابتلا به بیماری هستند. به همین دلیل به همه آنها واکسن آنفولانزا تزریق خواهد شد.
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه واکسن تزریق شده آنتی بادی تولید شده برای مبارزه با 23 نوع ویروس را در بدن افزایش میدهد، یادآور شد: این واکسن از بیماریهای عفونی و شایع مسافرتی مانند آنفولانزا، عفونتهای ریوی، آنژین گلو و عود کردن سینوزیت پیشگیری میکند.
پورکاظمی همچنین از تامین بودجه و اقدامات انجام شده برای خریداری و وارد کردن واکسنهای مورد نظر به تعداد اعضای کاروان ورزش ایران حتی نمایندگان رسانههای خبری خبر داد.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در پایان گفت: همچنین برای آشنایی بیشتر با بیماریهای مسافرتی کتابچهای در اختیار اعضای کاروان ورزش قرداده خواهد شد.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان ماه در گوانگجو چین آغاز شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.
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