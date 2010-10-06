لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تزریق واکسن آنفولانزا تنها ویژه ورزشکاران نیست. بلکه تمام افرادی که به عنوان مربی، سرپرست، همراه، خبرنگار و ... به چین سفر می‎کنند باید این واکسن را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: به هنگام سفر و به خصوص در حین رقابت سیستم دفاعی بدن افت می‎کند بنابراین هر نوع ویروسی خیلی سریع ورزشکاران را تحت تاثیر قرار می‎دهد. به خاطر جابه‌جایی منطقه‌ای و شرایط کشور چین دیگر افرادی هم که در قالب کاروان ایران به گوانگجو می‌روند، در معرض ابتلا به بیماری هستند. به همین دلیل به همه آنها واکسن آنفولانزا تزریق خواهد شد.

رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه واکسن تزریق شده آنتی بادی تولید شده برای مبارزه با 23 نوع ویروس را در بدن افزایش می‎دهد، یادآور شد: این واکسن از بیماری‎های عفونی و شایع مسافرتی مانند آنفولانزا، عفونت‎های ریوی، آنژین گلو و عود کردن سینوزیت پیشگیری می‎کند.

پورکاظمی همچنین از تامین بودجه و اقدامات انجام شده برای خریداری و وارد کردن واکسن‎های مورد نظر به تعداد اعضای کاروان ورزش ایران حتی نمایندگان رسانه‎های خبری خبر داد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در پایان گفت: همچنین برای آشنایی بیشتر با بیماری‌های مسافرتی کتابچه‎ای در اختیار اعضای کاروان ورزش قرداده خواهد شد.

شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی از 21 آبان ماه در گوانگجو چین آغاز شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.