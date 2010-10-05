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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

درینی:

کشاورزان جنوب کرمان از کشت بی رویه خودداری کنند

کشاورزان جنوب کرمان از کشت بی رویه خودداری کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به آغاز فصل کاشت محصول طرح استمرار گفت: خودداری کشاورزان از کشت بی رویه سیب زمینی و پیاز در راستای مدیریت کشت ضروری است.

مجید درینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با شروع کشت محصولات سیب زمینی و پیاز طرح استمرار در جنوب استان کرمان کشاورزان باید با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده اقدام به کشت کنند.

وی گفت: در صورت کشت بی رویه محصول در نهایت در زمان برداشت با مشکل مواجه خواهیم شد.

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود: کشاورزان قبل از کشت محصول به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و میزان سهمیه کشت خود را مشخص کنند.

این مسئول ادامه داد: در سال جاری سیب زمینی طرح استمرار چهار هزار تن و پیاز چهار هزار و 500 هزار تن کشت خواهد شد.

درینی خاطرنشان کرد: زمان کشت این محصولها از اواخر شهرویور ماه تا اواسط مهرماه ادامه خواهد یافت.

وی از کشاورزان خواست با توجه به شرایط اقلیمی منطقه نسبت به بیمه محصول کشاورزی خود اقدام کنند.
 
رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان با تاکید بر رعایت الگوی کشت گفت: در صورت کشت بیش از حد نیاز، کشاورزان در زمان برداشت با مشکل فروش محصول مواجه می شوند.
کد مطلب 1164899

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