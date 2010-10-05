کشاورزان جنوب کرمان از کشت بی رویه خودداری کنند

مجید درینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با شروع کشت محصولات سیب زمینی و پیاز طرح استمرار در جنوب استان کرمان کشاورزان باید با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده اقدام به کشت کنند.

وی گفت: در صورت کشت بی رویه محصول در نهایت در زمان برداشت با مشکل مواجه خواهیم شد.

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود: کشاورزان قبل از کشت محصول به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و میزان سهمیه کشت خود را مشخص کنند.

این مسئول ادامه داد: در سال جاری سیب زمینی طرح استمرار چهار هزار تن و پیاز چهار هزار و 500 هزار تن کشت خواهد شد.

درینی خاطرنشان کرد: زمان کشت این محصولها از اواخر شهرویور ماه تا اواسط مهرماه ادامه خواهد یافت.

وی از کشاورزان خواست با توجه به شرایط اقلیمی منطقه نسبت به بیمه محصول کشاورزی خود اقدام کنند.

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان با تاکید بر رعایت الگوی کشت گفت: در صورت کشت بیش از حد نیاز، کشاورزان در زمان برداشت با مشکل فروش محصول مواجه می شوند.