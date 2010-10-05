کشاورزان جنوب کرمان از کشت بی رویه خودداری کنند

مجید درینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با شروع کشت محصولات سیب زمینی و پیاز طرح استمرار در جنوب استان کرمان کشاورزان باید با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده اقدام به کشت کنند.
وی گفت: در صورت کشت بی رویه محصول در نهایت در زمان برداشت با مشکل مواجه خواهیم شد.
رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود: کشاورزان قبل از کشت محصول به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و میزان سهمیه کشت خود را مشخص کنند.
این مسئول ادامه داد: در سال جاری سیب زمینی طرح استمرار چهار هزار تن و پیاز چهار هزار و 500 هزار تن کشت خواهد شد.
درینی خاطرنشان کرد: زمان کشت این محصولها از اواخر شهرویور ماه تا اواسط مهرماه ادامه خواهد یافت.
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