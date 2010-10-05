مطبوعات به ابتکار و نوآوری در عرصه های ملی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد جواد لاریجانی عصر سه شنبه در دیدار با خبرنگاران استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بستر سازی برای ایجاد ابتکار و نوآوری در تمام عرصه های ملی مهمترین وظیفه مطبوعات است.

وی گرایش مطبوعات به این سمت را در توسعه کشور موثر دانست و اضافه کرد: نوآوری و ابتکار باید در تمام زمینه ها و عرصه ها محقق شده و مشهود و قابل لمس باشد.

رییس مجلش شورای اسلامی نقش خبرنگاران را نقش پیشرو در جامعه عنوان کرد و افزود: مطبوعات باید با تسلط و شناسایی این نقش، سهم خود را در پیشرفت، رشد و شکوفایی کشور بازیابند.

وی همچنین استان اردبیل را از جمله استان های ریشه دار و با سابقه تاریخی درخشان عنوان کرد و ابراز داشت: اردبیل با دارا بودن ظرفیت های غنی در زمینه های مذهبی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، گردشگری و کشاورزی از درخشندگی خاصی در بین استان ها برخوردار است.

لاریجانی نسبت به حل مشکل یارانه های کاغذ مطبوعات در این استان قول مساعد داد و تصریح کرد: در این خصوص گفته شده بود که مشکل یارانه های کاغذ نشریات در تمام استان ها برطرف شده است.

رییس خانه مطبوعات استان اردبیل نیز در این دیدار با اشاره به شعار عدالت محوری دولت نهم و دهم اظهار داشت: عدم تخصیص یارانه های کاغذ برای مطبوعات این استان با تحقق این شعار منافات دارد.

صفر جعفر زاده با بیان اینکه از سال 87 یارانه ای به مطبوعات و نشریان محلی استان پرداخت نشده است، خاطر نشان کرد: اردبیل به دلیل مرزی بودن و همجواری با کشور آذربایجان و هجمه های فرهنگی ناشی از آن به توجه ویژه ای در خصوص رشد و توسعه مطبوعات محلی نیازمند است.