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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۸

سه طرح ورزشی گرگان با حضور سعیدلو و نجار بهره برداری شد

سه طرح ورزشی گرگان با حضور سعیدلو و نجار بهره برداری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سه پروژه ورزشی شهرستان گرگان با حضور وزیر کشور و رئیس سازمان تربیت بدنی همزمان با سومین دور سفر هیئت دولت به استان گلستان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش  خبرنگار مهر در گرگان، از این تعداد دو پروژه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و یک طرح نیز با حضور مصطفی محمدنجار وزیر کشور بهره برداری شد.

بر این اساس پروژه های خانه اسکواش گرگان با اعتبار هشت میلیارد و 200 میلیون ریال و هزار و 140 متر مربع و همچنین پروژه سالن ورزشی ولایت با هزار و 150 متر مربع و اعتبار چهار میلیارد و 590 میلیون ریال توسط دکتر سعیدلو افتتاح شد.
 
همچنین سالن چند منظوره بانوان شهرستان گرگان نیز با هزار و 880 متر مربع و اعتبار هشت هزار و 200 میلیون ریال در حضور وزیر کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی از سالن چند منظوره پسران گرگان نیز بازدید کرد.
 
 
کد مطلب 1164902

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