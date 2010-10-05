سه طرح ورزشی گرگان با حضور سعیدلو و نجار بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، از این تعداد دو پروژه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و یک طرح نیز با حضور مصطفی محمدنجار وزیر کشور بهره برداری شد.

بر این اساس پروژه های خانه اسکواش گرگان با اعتبار هشت میلیارد و 200 میلیون ریال و هزار و 140 متر مربع و همچنین پروژه سالن ورزشی ولایت با هزار و 150 متر مربع و اعتبار چهار میلیارد و 590 میلیون ریال توسط دکتر سعیدلو افتتاح شد.

همچنین سالن چند منظوره بانوان شهرستان گرگان نیز با هزار و 880 متر مربع و اعتبار هشت هزار و 200 میلیون ریال در حضور وزیر کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی از سالن چند منظوره پسران گرگان نیز بازدید کرد.



