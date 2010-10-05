رشد 150 درصدی آموزش شاغلان بخش حمل و نقل جاده ای در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در طول مدت مذکور 44 دوره آموزشی تخصصی ویژه رانندگان حمل و نقل جاده ای با عناوین ابعاد و اوزان حمل بار، قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای، اخلاق حرفه ای رانندگان حمل و نقل جاده ای مواد خطر ناک، حمل و مهار ایمن بار در استان زنجان برگزار شده است.

وی ادامه داد: این میزان آموزش در شش ماهه ابتدای سالجاری در مقایسه با کل دوره های برگزار شده در سال 88 بیش از 150 درصد افزایش داشته است.

علی اکبری افزود: دوره های آموزشی ویزه رانندگان جاده ای با پی گیری این اداره کل و همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و انجمن های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر استان برگزار شده است.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان افزود: این دوره های آموزشی با همکاری این اداره کل، انجمن های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر، اداره کل فنی و حرفه ای استان و پایانه بار صبای زنجان برگزار شده است.

علی اکبری هدف از برگزاری دوره های آموزشی را آشنایی مدیران و رانندگان با اصول و ضوابط شغلی و مهارت های حرفه ای، پیشگیری از بروز سوانح جاده ای، افزایش بهره وری حمل و نقل جاده ای، ارتقای مهارت های حرفه ای عنوان کرد.

