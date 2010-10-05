دهیاریهای مازندران پروژه های روستاها را اجرایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر سه شنبه در نشست دهیاران و بخشداران شهرهای مرکزی و شرق مازندران در استانداری با اشاره به وجود سه هزار و 200 روستای دارای سکنه در استان اظهار داشت: هم اکنون 50 درصد روستاهای مازندران هنوز قابلیت تشکیل دهیاری را ندارند.

وی خاطر نشان کرد: تفاوت فرهنگی زیادی در روستاهای استان وجود نداشته و استفاده از پتانسیل های بالقوه روستاها ضروری است.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مراکز دورافتاده و محروم استان از سطح قابل قبولی از حیث فرهنگی اجتماعی نسبت به شهرهای مازندران برخوردار هستند، تصریح کرد: کیفیت شکل گیری روستاهای مازندران مناسب نیست.

هاشمی حیدری با بیان اینکه دهیاری های مازندران باید در قالب تشکل های تعاونی نسبت به اجرای طرح های عمرانی در روستاها همت گمارند یادآور شد: متاسفانه به واسطه فردی کارکردن دهیاری ها، امکانات بالقوه روستاهای مازندران بالفعل نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه دهیاری مازندران باید با امکانات محلی نسبت به تجمیع تعاونی ها در راستای توسعه روستاها گام بردارند افزود: بازنگری در عملکرد دهیاری باید صورت گیرد.

این مسئول استانداری مازندران با اشاره به اینکه درصد پایینی از دهیاری های استان قابلیت اجرای پروژه های عمرانی روستاهای خود را دارند اظهار داشت: اجرای پروژه های عمرانی توسط دهیاران در روستاها هنوز در باور مدیران دستگاه های اجرایی گنجانده نشده است.

وی از گزارش دهی های بی مورد و بی محتوا برخی دهیاران استان در زمینه عملکردشان انتقاد کرد و گفت: دهیاران باید خود را از نگاه منطقی قانع نمایند که اقدام توسعه ای برای روستاییان در دیار خود صورت نداده اند.

هاشمی حیدری با تاکید بر تقویت تشکلهای تعاونی در دهیاری های مازندران گفت: باید تاثیرات تشکیل دهیاری ها در روستاها به صورت ملموس آسیب شناسی و هدف گذاری شود.

معاون استاندار مازندران با بیان اینکه آرمان اصلی از توسعه روستاها نباید بر اساس مدل شهری باشد اظهار داشت: مدل شهرهای مازندران تا حد خوبی متوازن نبوده که روستاها بخواهند از آن الگوگیری کنند.