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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

معاون اول رئیس جمهور از بزرگترین مرکز ماهیان خاویاری شمال بازدید کرد

معاون اول رئیس جمهور از بزرگترین مرکز ماهیان خاویاری شمال بازدید کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس‌جمهور از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویار شمال در غرب استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا رحیمی عصر سه شنبه  در راستای سفر سوم دولت به گلستان با حضور در جزیره آشوراده، از سایت پرورش و فرآوری ماهیان خاوریاری بازدید کرد و با توضیحات مسئولان، در جریان چگونگی نگهداری ماهیان خاویاری در سردخانه و فرآوری و بسته‌بندی آن قرار گرفت.

جزیره آشوراده به علت قرار گرفتن در کرانه دریای خزر و همجوار بودن با خلیج گرگان و ساحل آرام، ظرفیتهای فراوانی برای جذب توریست و گردشگری دارد و در حال حاضر از این جزیره برای پرورش و فراوری ‌ماهیان خاوریاری برای صادرات استفاده می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر رفع موانع سرمایه گذاران خارجی و داخلی، گفت: دولت مصمم است بروکراسی و موانع سرمایه گذاری را در کشور برطرف کند.
 
رحیمی گفت: در دولت نهم و دهم اقدامات موثری برای رفع موانع سرمایه گذاری انجام شده است و بدنبال رفع تشریفات و ضوابط اضافی در این خصوص است.
 
وی افزود: در ماه های آینده تصمیمات لازم و راهگشایی برای رفع موانع سرمایه گذاری اتخاذ خواهد شد و در این زمینه دستگاه های متخلف نیز مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
 
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: کارگروهی به دستور رئیس جمهور تشکیل شده است و با جدیت تلاش دارد که مشکلات و دغدغه های سرمایه گذاری‌های خارجی را برطرف کند.
کد مطلب 1164907

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