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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۲

نقوی در گفتگو با مهر:

کمک رسانی ایران به سیل زدگان پاکستان در مجلس بررسی شد

کمک رسانی ایران به سیل زدگان پاکستان در مجلس بررسی شد

ارگانها و سازمانهایی که در جریان سیل پاکستان وظیفه امدادرسانی از سوی ایران را بر عهده داشتند گزارشی در رابطه با اقدامات خود به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در جلسه بعدازظهر امروز نمایندگانی از ستاد بحران وزارت کشور، هلال احمر و وزارت امورخارجه حضور داشتند و در رابطه با روند کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان گزارش مبسوطی ارائه کردند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه کمک های ایران به دو صورت به سیل زدگان پاکستان منتقل شده است گفت: کمکهایی که به طور مستقیم و با برپایی اردوگاههای کمک رسانی صورت گرفته خوشحالی ویژه ای را برای پاکستانی های سیل زده در پی داشته است و در کنار آن کمک رسانی های صلیب سرخی نیز بخش اعظمی از حمایتهای کشور ایران از سیل زدگان پاکستان را شامل بوده است.

وی افزود: حجم کمک های حمایتی ایران در زمینه دارو، مواد غذایی و امدادی بسیار چشمگیر بوده است فلذا مقامات پاکستانی و مردم این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همین کمک ها فضاسازی های آمریکایی ها در رابطه با عدم کمک رسانی ایران شکسته است.

کد مطلب 1164909

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