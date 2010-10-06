امروز وظیفه دانشجویان جهاد در جبهه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید که در تالار پژوهش دانشکده علوم حدیث(قم)، برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: نعمت امنیت و آرامش امروز، نعمت عزت و افتخار ملت و کشور ما، نعمت سربلندی در کل جهان، به واسطه‌ مجاهدت های ایثارگران دفاع مقدس است.

این مدیر با اشاره به وظیفه اصلی دانشجویان در حال حاضر تصریح کرد: وظیفه‌ ما علاوه بر حفظ میراث گذشته، مجاهدتی بسیار وسیع و عمیق در حوزه‌ی جهاد فرهنگی است.

حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه در مقطع تاریخی و مهم از حرکت انقلاب اسلامی قرار داریم، تصریح کرد: برای دفاع در برابر هجمه و شبیخون فرهنگی دشمن، برای هجوم آوردنِ به شیطنت‌های فرهنگیِ دشمن و از بین بردنِ آنها و برای بیدار سازیِ مردمان جهان، برای ابلاغ پیام و رسالات الهی که به دوش همه‌ ما است، بار مسئولیت ما سنگین است.

وی افزود: می‌دانید که جهان تشیع در این زمان و جغرافیای خاص، تحت انواع فشارها از سوی دشمنان است، از دشمنان خارج از دین اسلام تا دشمنان داخلی، تا منافقان داخلی، از صهیونیست‌های یهودی تا صهیونیست‌های مسیحی و حتی صهیونیست‌های اسلامی همگی دشمن هستند.

وی به مفهوم صهیونیسم پرداخت و اظهار داشت: صهیونیسم ابتدا در جهان مسیحیت تولد یافت و در آنجا رشد پیدا کرد، سالها ترویج شد و پس از حدود 50 سال، بر یهودیت "در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم" مطرح شد؛ پیش از این در فلسطین و جهان مسیحیت شکل گرفت، امروز ما مشاهده می‌کنیم در جهان اسلام، نوعی دیگر از صهیونیسم پدید آمده است.

سرپرست دانشکده علوم حدیث قم ادامه داد: منافقان داخلی با صهیونیست، در جامعه‌ اسلامی ما پیوند خورده‌اند و در پی اهدافشان در تلاشند؛ آنها برای بسط ید صهیونیسم بین الملل و برای تربیت کیان آنها، برای حمایت از آنها، به گونه‌ای که امروز می‌بینیم، رسماً اعلام می‌کنند که صهیونیست‌های یهودی می‌توانند هر نامی در این وطن اسلامی بگذارند. حتی پول و قدرت فراوان مادیِ در اختیار این نگاه و این رویکرد به کار افتاده است.