70 هزار معلم در کشور جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید رضا حاجی بابایی عصر سه شنبه در همایش بزرگ فرهنگیان گلستان در گرگان افزود: همچنین 55 هزار معلم در نهضت سوادآموزی مشغول فعالیت هستند و 480 هزار نیرو نیز در مهدهای کودک، آموزشکده ها و مدارس غیرانتفاعی فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: ارتقا پست کلیه دفترداران به معاونان اجرایی و تاسیس معاونت فناوری اطلاعات در مدارس، اهداء کارت بیمه طلایی درمانی برای تمام فرهنگیان از دیگر اقدامات است.

وی خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ بیش از 30 میلیون ریال به فرهنگیان دارای دو فرزند دانشجو، بیش از 10 میلیون ریال وام ازدواج برای فرزندان فرهنگیان نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته حاجی بابایی، در 10 ماه گذشته در وزارتخانه آموزش و پرورش 40 موضوع و پروژه مهم در هر هفته یک پروژه صورت گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش از بازبینی در سند آموزش و پرورش خبر داد و گفت: در این سند جایگاه معلم، دانش آموز و مدرسه تعریف شده است.

وی افزود: نقشه راه کتابهای درسی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و منحنی رشد در حال تغییر و تحول است.

وی یادآور شد: حدود 70 هزار نقطه کشور به شبکه سیستم IT متصل خواهد شد و کارهای خوبی در این بخش در حال انجام است.

حاجی بابایی، ایجاد مدارس قرآنی، مجتمعهای آموزشی در روستاها، مدرسه فوتبال، تکریم و ارتقا منزلت فرهنگیان را از دیگر اقدامات برشمرد.