به گزارش خبرگزاری مهر، همراه اول در نمایشگاه "ایران تلکام 2010" که آبان ماه امسال برگزار می شود به منظور ایجاد بستری برای عرضه‌ طرحها و ایده‌های خلاقانه و نوین در زمینه‌های مخابراتی و تلفن همراه و همچنین مشارکت علاقمندان به سرمایه‌گذاری در طرحهای ابتکاری، جشنواره ایده‌های برتر برپا می کند.

همراه اول به همین منظور از تمامی صاحبان ایده شرکتهای نوپا، هسته‌‌های فناور (گروه‌های متشکل از ۲ تا ۵ نفر کارشناس) و یا شرکتهای‌ زایشی دارای ایده‌ها، محصولات یا سرویسهای ارزش افزوده مخابراتی نو، خلاقانه و نوین دارای طرح کسب و کار برای شرکت در این طرح دعوت به عمل آورده است.

علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند حداکثر تا 18 مهرماه جاری به سایت رسمی شرکت همراه اول مراجعه و ثبت نام کنند. مهلت ارسال مستندات تکمیلی و برنامه کسب و کار ایده‌ها تا 10 آبان ماه خواهد بود.

طرحها و ایده ها پس از رتبه‌بندی در بخش ایده‌های برتر نمایشگاه تلکام 2010 در سالن همراه اول رونمایی شده و به بهترین طرحها جوایز نفیسی اهدا می شود.