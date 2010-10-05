علاوی برای کسب قدرت دست به دامان مصری ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،"ایاد علاوی" در دیدار با "عمروموسی" دبیرکل اتحادیه عرب درقاهره راههای برون رفت ازبحران سیاسی تشکیل دولت را مورد بررسی قرار داد.

علاوی در این دیدار نتایج دیدارش از سوریه را به اطلاع موسی رساند و از اتحادیه عرب خواست که کشورش را درعبور از بحران سیاسی یاری کند.

رئیس فهرست العراقیه پس از این دیدارگفت: دبیرکل اتحادیه عرب را در جریان اوضاع عراق قرار دادیم و خواهان نقش عربی و بین المللی درحل مشکل عراق، اجرای قانون اساسی و احترام به نتایج انتخابات مارس 2010 شدیم.

علاوی قرار است در مصر با "عمرسلیمان" رئیس اطلاعات این کشور و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر نیز دیدار کند. وی که ادعای دخالت ایران درعراق بویژه در معرفی نوری المالکی بوسیله اتحاد ملی عراق را دارد برای فراهم آوردن زمینه دخالتهای منطقه ای درعراق در راس هیئتی روانه مصر شده است.