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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

امامی فرد:

هماهنگی در تیم برق به زمان نیاز دارد

هماهنگی در تیم برق به زمان نیاز دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل باشگاه برق شیراز گفت: لیگ یک تازه شروع شده و برای هماهنگی بازیکنان تیم فوتبال برق احتیاج به زمان داریم.

کوروش امامی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز در عین حال افزود: جام حذفی برای تیمهای شیراز دارای اهمیت نیست همانگونه که در گذشته نیز چنین بوده است ولی وضعیت تیم فوتبال برق شیراز برای حضور در لیگ دسته یک مناسب است.

وی با بیان اینکه تنها یک باخت دلیل نارضایتی ما از تیم نیست افزود: لیگ دسته اول با یک بازی برای ما آغاز شده که این بازی نیز ملاکی برای بد بازیکردن بازیکنان نیست و باید در انتظار هماهنگی بیشتر بازیکنان بود.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی و ورزشی برق شیراز با اشاره به زمان باقیمانده از بازیهای لیگ یک تاکید کرد: چند هفته اول مسابقات برای اظهار نظر در خصوص روند حرکتی تیم فوتبال مناسب نیست چراکه نتایج 26 هفته رقابتهای لیگ یک مورد توجه ما قرار دارد.

امامی فرد خاطرنشان کرد: سال قبل تیم برق شیراز در سه بازی اول تنها چهار امتیاز داشت ولی در ادامه مسابقات نتایج قابل قبولی کسب کرد.

وی تصریح کرد: دومین بازی ما مقابل سپید رود رشت است که از این بازی با کسب سه امتیاز خارج می شویم.

کد مطلب 1164935

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