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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۰

140 هزار واحد مسکن مهر در کشور بهره برداری می شود

140 هزار واحد مسکن مهر در کشور بهره برداری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: 140 هزار واحد مسکن مهر در 31 استان کشور تا پایان آذرماه بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی نیکزاد عصر سه شنبه در بازدید از مسکن مهر علی آباد کتول افزود: سری اول افتتاح مسکن مهر در کشور از آذرماه سال جاری کلید می خورد.

وی اظهار داشت: نیمی از 940 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت در کشور در زمستان سال جاری به مردم تحویل داده و افتتاح می شود.
 
وی به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: دولت در بخش مسکن سالانه 16 هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت می کند.
 
نیکزاد بیان داشت: تمام هم و غم مجلس و دولت این است که با پیشگیری از سواستفاده های نادرست در مسیر یارانه ها این جراحی بزرگ اقتصادی را عملی کنند.
 
وزیر مسکن و شهرسازی، سهم استان گلستان از مسکن مهر شهری را 19 هزار واحد اعلام کرد.
کد مطلب 1164936

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