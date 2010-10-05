بانک طرح و ایده کار در روستاهای مازندران باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نیلچیان عصر سه شنبه در نشست دهیاران و بخشداران شهرستان های مرکزی و شرق مازندران در استانداری افزود: موجی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار در جامعه داریم که فکری باید برای اشتغال آنان صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: تعاونی ها با هدف اشتغال پایدار و مولد در مناطق ایجاد شده که متاسفانه از آنان بهره گیری مفیدی نمی شود.

مدیرکل تعاون مازندران با اشاره به اینکه فرهنگ کار تعاونی باید در روستاهای مازندران ایجاد شود، تصریح کرد: دهیاران باید دوره های کارآفرینی را برای جوانان بیکار روستاها برگزار کنند.

نیلچیان با بیان اینکه تنها 1.5 درصد فارغ التحصیلان کشور جذب ادارات و دستگاه های اجرایی می شوند یادآور شد: دهیاران با ایجاد بانک های ایده و طرح در روستاها از توان بالقوه جوانان استفاده کنند.

وی با اعلام این مهم که هم اکنون بسیاری از نیازهای شیر کارخانجات فرآورده های لبنی استان از طریق استان های دیگر تامین می شود افزود: با شناسایی و احصاء پتانسیل های استان ها می توان در این حیث بی نیاز بود.

وی با تاکید بر اینکه زمینه اشتغال و کار برای جوانان و درآمد برای دهیاری ها از طریق تشکل های تعاونی در روستاها محقق می شود تصریح کرد: ظرفیت های خالی فراوانی برای ایجاد اشتغال جوانان در روستاها داریم که بالقوه باقی مانده است.

نیلچیان افزود: تعاونی ها می توانند با همکاری دهیاری ها در طرح های بهداشتی و درمانی مشارکت داشته باشند و مزیت های منطقه ای را برای اشتغال جوانان بیکار منطقه احصاء کنند.

ذات الله زارعی، مدیرکل روستایی استانداری مازندران نیز با اشاره به وجود سه هزار و 200 روستای دارای سکنه در استان اظهار داشت: مازندران رتبه دوم کشور از حیث تعداد روستا در کشور محسوب می شود.

وی بیان داشت: هم اکنون این استان دارای هزار و 552 دهیاری بوده که از حداقل امکانات خدمت رسانی برخوردارند .

48 شرکت تعاونی در دهیاری مازندران ثبت شده است.

