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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۷

تماسهای مردمی با پلیس در مازندران 9 درصد افزایش یافت

تماسهای مردمی با پلیس در مازندران 9 درصد افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی مازندران از افزایش 9 درصدی تماسهای مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین طاهری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه ناجا بابل افزود: مرکز فوریت های پلیسی 110 از جمله مراکزی است که در راستای تعامل ومشارکت عمومی در جهت ایجاد امنیت پایدار در ناجا راه اندازی شده و بعنوان پل ارتباطی مردم با پلیس است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 227 هزار و 760 بار مردم با مرکز فوریتهای پلیسی 110 مازندران در شش ماهه اول سال تماس گرفته اند، گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.
 
طاهری از دلایل عمده افزایش تماسهای مردم با پلیس 110 راافزایش اعتماد مردم به پلیس دانست و گفت: 21 درصد از تماسهای مردمی راهنمایی پلیس به شهروندان دراحقاق حق و مراجعه حضوری به پلیس در رسیدگی به امور قضایی بوده است.
 
نمایشگاه توانمندی های هفته ناجا در شهرستانهای آمل، بابل، بهشهر و تنکابن تا پایان هفته جاری دایر است.
 
کد مطلب 1164940

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