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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۴

اختصاصی مهر /

هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان با حضور لاریجانی تشکیل جلسه داد

هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان با حضور لاریجانی تشکیل جلسه داد

هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

سید حسین نقوی حسینی که عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان است در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح این نشست گفت: مسائل جاری فراکسیون در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین جهت تشکیل شورای مرکزی برای سال سوم مباحث مورد نظر ارائه شد.

وی افزود: در این نشست محورهای هماهنگی اعضای فراکسیون و مواضع آنها در مورد مسائل مختلف کشور نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

نقوی اضافه کرد: در این جلسه ابوترابی فرد و باهنر غایب بودند.

محمد حسن ابوترابی فرد برای حضور در اجلاس بین المجالس عازم ژنو شده است.

کد مطلب 1164946

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