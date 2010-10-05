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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

رئیس نهضت علمای اندونزی با سید حسن نصرالله دیدار کرد

رئیس نهضت علمای اندونزی با سید حسن نصرالله دیدار کرد

دبیرکل حزب الله و "سعید عقیل سراج" رئیس نهضت علمای اندونزی در دیدار با یکدیگر اوضاع جهان اسلام بویژه در اندونزی، لبنان و فلسطین را مورد رایزنی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار لبنان،"سید حسن نصرالله" با رئیس نهضت علمای اندونزی اوضاع مسلمانان در اقصی نقاط جهان بویژه در اندونزی، لبنان و فلسطین و ماهیت خطراتی که امت اسلامی با آن روبرو هستند را مورد بحث قرار داد.

در این دیدار که در گزارش المنار به زمان و مکان آن اشاره نشده است، طرفین براهمیت به کارگیری همه تلاشها درجهان اسلام برای حفظ وحدت اسلامی و مقابله با طرحهای فتنه افکنانه میان مذاهب که به نفع دشمنان است، تاکید کردند.

همچنین دبیرکل حزب الله و "سعید عقیل" ضمن تمجید از فتوای اخیر مقام معظم رهبری آن را تضمینی برای خنثی کردن تلاشهای تفرقه افکنانه که با هدف ضربه زدن به وحدت مسلمانان است، دانستند.

شایان ذکراست که مقام معظم رهبری اخیرا درفتوایی برضرورت حفظ حرمت زنان پیامبربویژه عایشه تاکید کرده بودند.

کد مطلب 1164951

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