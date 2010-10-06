بسیاری از پایان نامه های دامپزشکی با حوزه اجرا همخوانی ندارد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن تاکید بر اهمیت دامپزشکی و حوزه های مرتبط با آن، به نقش دانشجویان و تحقیقات دانشگاهی در این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه اکثر پایان نامه ها هیچ هم خوانی ای با نیازهای حوزه اجرایی این سازمان ندارد.

سید محسن دستور وجود دانشگاه ها و پایان نامه های دانشجویی را توان و ظرفیتی بالقوه ذکر کرد و افزود: باید بتوان از این ظرفیت که امکانات و انرژی بسیاری صرف آن می شود به طور شایسته بهره برد در حالیکه هم اکنون اغلب موضوعات بررسی شده در پایان نامه های دانشجویان به حوزه اجرا مرتبط نیست و در این بخش تاثیر بسزایی ندارد.

این مسئول بر لزوم پرداختن به این حوزه تاکید کرد و یادآور شد: برگزاری نشست مرتبط به منظور ساماندهی پایان نامه ها و تحقیقات کاربردی از جمله برنامه هایی است که این سازمان در دستور کار خود قرار داده و آن را دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه پژوهش در سازمان دامپزشکی و امور مربوط به آن تصریح کرد: تحقیقات کاربردی از مباحث جدی و بسیار مهم در حوزه اجرا است.

دستور خاطرنشان کرد: تحقق این امر نیازمند افزایش ارتباط بین دانشکده ها، موسسات و مجموعه های اجرایی در سطح کشور است.