اجرای طرحهای موسسه رازی از سوی هیچ ارگانی حمایت نمی شود

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: در حال حاضر اجرای تمام طرحهای این موسسه از محل درآمد اختصاصی موسسه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه این موسسه از هیچ ارگانی اعتباری دریافت نمی کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس هیچ کمکی برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح ها به موسسه نشده و تمام هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی صورت می گیرد.

عبدالحسین دلیمی با تاکید بر آمار بالای مقالات ارائه شده در موسسه خاطرنشان کرد: به رغم اهمیت مقالات و انتشار آنها آنچه برای موسسه دارای ارزش بسیار است دستاوردهای موسسه در حوزه های گوناگون تحقیقات و تولید است.

این مسئول با اشاره به تولید واکسن های مختلف در موسسه رازی از کسب دانش فنی تولید واکسن گامبورو در کشور بعنوان یکی از دستاوردهای مهم موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی نام برد و خاطرنشان کرد: هر ساله نزدیک به دو و نیم میلیارد دوز از این واکسن وارد کشور می شد که قیمت هر دوز از این واکسن بین دو تا سه هزار تومان است.

دلیمی با بیان اینکه ویروس گامبورو یکی از حادترین و شایعترین بیماری های ویروسی طیور در دنیاست اظهار داشت: با کسب دانش فنی تولید این دارو در کشور سالانه و به طور متوسط نزدیک به 5 میلیارد تومان صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.

وی تولید واکسن های گوناگون دامی و انسانی را حاصل زحمات پزشکان و محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی دانست و افزود: در نتیجه همین تلاش ها است که امروزه می توانیم ادعای تامین واکسن فلج اطفال کل خاورمیانه را در منطقه داشته باشیم.