950 کیلوگرم مواد مخدر در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عطاالله غلام نژاد عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی های ناجای مازندران در آمل افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر در چهار حوزه مقابله با کشت و تولید، مقابله با ورود و ترانزیت، مقابله با خرید و مصرف انواع مواد مخدر به فعالیت مشغول است.

وی در خصوص علل گرایش نسل جوان به مواد افیونی گفت: بررسی ها نشان می دهد که عواملی نظیر کنجکاوی بی مورد جوانان، وجود پدر و مادر معتاد، فراوانی و در دسترس بودن مواد، خانواده های طلاق، پارتی های شبانه، دوستان ناباب، اختلاف خانوادگی، بی مسئولیت بودن پدر و مادر، آزادی بیش از حد و آلودگی محیط زندگی از عوامل موثر در گرایش نسل جوان به مواد مخدر است.

وی افزود: سال گذشته 70 باند و امسال 75 باند مواد مخدر در مازندران شناسایی و منهدم شد.

غلام نژاد اظهار داشت: امسال کشف مواد مخدر صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 300 درصد رشد داشته است.

وی رواج مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها را خطری مهلک برای نسل جوان برشمرد و بیان کرد: متاسفانه به دلیل وجود خلاهای قانونی اکثریت مرتکبین جرائم روان گردان با پرداخت جریمه های اندک آزاد می شوند که این امر بر پیچیدگی معضل می افزاید.

وی در پایان بر ضرورت اطلاع رسانی از طریق رسانه ها تاکید کرد.