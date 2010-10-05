شش فاز پارس جنوبی به بهره برداری کامل می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، احمد قلعه بانی عصر سه شنبه در نشستی مشترک با مجریان و مسئولان فازهای 12 و 19 میدان گازی پارس جنوبی در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالیست که بهره برداری از فازهای قبلی میدان گازی پارس جنوبی از سوی شرکتهای بین المللی نفت و گاز حداقل 52 ماه زمان برده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون برای فراهم شدن زمین مورد نیاز برای احداث پالایشگاه های فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، بیش از هزار و 500 دستگاه کمپرسی سنگین در حال کار شبانه روزی هستند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با تدابیر وزارت نفت، تامین مالی فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی هیچ مشکلی ندارد.
قلعه بانی تاکید کرد: در شرایط کنونی تلاش می شود جلسات مشترک با پیمانکاران و کارفرمایان فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی به صورت مستمر و هفتگی برای رفع مشکلات احتمالی برگزار شود از این رو هیچگونه بهانه ای در زمینه عقب ماندگی ساخت این طرح ها از سوی پیمانکاران پذیرفته نخواهد بود.
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