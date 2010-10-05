شش فاز پارس جنوبی به بهره برداری کامل می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، احمد قلعه بانی عصر سه شنبه در نشستی مشترک با مجریان و مسئولان فازهای 12 و 19 میدان گازی پارس جنوبی در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالیست که بهره برداری از فازهای قبلی میدان گازی پارس جنوبی از سوی شرکتهای بین المللی نفت و گاز حداقل 52 ماه زمان برده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون برای فراهم شدن زمین مورد نیاز برای احداث پالایشگاه های فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، بیش از هزار و 500 دستگاه کمپرسی سنگین در حال کار شبانه روزی هستند .

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با تدابیر وزارت نفت، تامین مالی فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی هیچ مشکلی ندارد .