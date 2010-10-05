پیشرفت فازهای جدید پارس جنوبی به پنج درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، مهندس موسی سوری عصر سه شنبه در جریان بازدید نمایندگان مجلس از پارس جنوبی و پارس کنگان افزود: به منظور اجرای فازهای باقیمانده در مدت تعیین شده 35 ماه، پیشرفت عملیات اجرایی این فازها که طبق برنامه زمانبندی شده باید به 3.5 درصد می رسید، هم اکنون از مرز 4.5 درصد گذشته و به 4.75 درصد رسیده است .

وی اظهار داشت: از زمان انعقاد قرارداد در تاریخ 25 خرداد سال جاری کمتر از چهار ماه می گذرد و این مدت برای رسیدن به این میزان پیشرفت، آن هم در پیچیده ترین حوزه و راهبردی ترین پروژه صنعت نفت کشور بی سابقه است در زمان پیش از انقلاب نیز خارجیها نمی توانستند اینگونه با محاسبات دقیق و حساب شده و در یک فضای عملیاتی گسترده کار کنند .

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: این موفقیت در سایه هماهنگی و انسجام و یکپارچگی میان تمام مسئولان محقق شده است.

سوری با توصیف فضای کاری و عملیات اجرایی فازهای باقیمانده پارس جنوبی در منطقه پارس 2 (پارس کنگان) یادآور شد: هم اکنون، 1700 دستگاه ماشین آلات سنگین در سه نوبت کاری مشغول فعالیت و انجام عملیات خاکی (خاکبرداری، تسطیح و استحصال آب) در این منطقه هستند .

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درباره اهمیت همکاری و تعامل دولت و مجلس برای توسعه مخزن پارس جنوبی گفت: سهم واقعی ما میزان برداشت ماست، گاز سیال است و منتظر برای برداشت نمی ماند هر چه برای برداشت گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی تلاش کنیم سهم شایسته و واقعی خود را بهتر دریافت کرده ایم .