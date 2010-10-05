تلاش آمریکا برای تغییر چهره منطقه شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،"السید ابراهیم السید" گفت: با توجه به حوادث موجود در منطقه و جهان بزودی شاهد تحولاتی خواهیم بود که برای بیشترما مثبت و تنها برای گروه اندکی ناخوشایند است.

وی تاکید کرد: همه تحولات لبنان از سال 2005 تا کنون در راستای کمک به اجرای طرحهای آمریکا که هدفش تغییر چهره منطقه است، بوده است.

این مقام حزب الله گفـت: هدف روند تلاشهای آمریکا واسرائیل برای تغییرات در منطقه با خروج ذلت بار نیروهای آمریکایی از عراق و ناتوانی شان درافغانستان با شکست روبرو شد.

السید اظهار داشت: اگر آمریکا و اسرائیل قادر به شکست ایران، سوریه و حزب الله بودند مطمئنا تا به حال از انجام آن دریغ نمی کردند، اما از انجام هرکاری عاجز هستند.

وی خطاب به گروه حاکم در لبنان گفت:ما شما و حامیان آمریکایی و اسرائیلی تان را دراوج قدرت به زانو درآوردیم و انشاءالله دوباره طعم تلخ شکست را به شما می چشانیم.

این عضو حزب الله تاکید کرد: مقاومت امروز قوی تر از هر زمان دیگری است و گزندی به مقاومت نخواهد رسید و کسانی که اقدامات اخیر حزب الله را به مثابه ضعف آن پنداشته اند به هوش باشند که همه آنچه ما انجام می دهیم به خاطرنجات لبنان است.

وی افزود: برخی لبنان را به مدت پنج سال به ویرانی کشاندند. باید شاهدان دروغین که درخدمت طرحهای آمریکا حرکت کرده اند محاکمه شوند.